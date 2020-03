HABLAN ELLAS: “A nosotras nos miran más el físico”

Son mujeres trabajadoras, luchadoras, carismáticas y dispuestas a perseguir plena igualdad en sus ámbitos. Desde el deporte hasta la política, pasando por la cultura, las asociaciones de vecinos o las profesionales salmantinas. Celebramos el Día Internacional de la Mujer —la manifestación en Salamanca comenzó a las 12:00 horas desde la plaza de la Concordia— rindiendo homenaje a todas ellas con algunos de los testimonios en los que narran algunos de los obstáculos que tienen, todavía en pleno 2020, en su rutina diaria. NURIA GALACHE Actriz | “En el cine ya se ven mujeres de más de 40”

EÑE | Creo que a día de hoy la mujer en España tiene los mismos derechos que el hombre. Yo nunca he sentido que cuando lo he tenido difícil haya sido por ser mujer”. A pesar de desempeñar su vida laboral en el mundo del espectáculo, la actriz Nuria Galache nuna ha sentido el peso de la discriminación por su condición de mujer, de hecho considera que “buscar la igualdad me parece maravilloso pero yo siento que somos iguales entonces creo que el problema está en cada uno de nosotros”. Nuria reconoce que sí es verdad que en alguna época las actrices lo han llegado a tener algo complicado por la edad, una edad en que la mujer “se sitúa en tierra de nadie, eres un poco mayor para ser hija y un poco joven para ser madre, aunque creo que eso también le sucede a los hombres”. A día de hoy y afortunadamente Nuria Galache explica que “podemos ir al cine o ver cualquier serie de televisión y vemos que las mujeres que están trabajando son de 40 años para arriba que es cuando están en su momento de esplendor”. Sólo hay un punto donde Nuria considera que la mujer debe seguir luchando y es la maternidad. “Hay que conseguir que la mujer no tenga que pensar, analizar y meter en ecuación el querer ser madre, porque puede hacerlo y trabajar hasta el último momento”. VICTORIA MESONERO Cantante | “A nosotras nos miran más el físico”

EÑE | Comenzó en el mundo de la música con apenas 20 años, algo que unido a su condición de mujer supuso más de una sorpresa para algunos. “No me he sentido rechazada por ser mujer ni me han discriminado pero sí que al principio y con un proyecto tan grande mi edad y el hecho de ser mujer chocaba un poco, porque era un mico de niña”. Aunque reconoce que la discriminación sexual está presente en cualquier profesión en el caso de la música las desigualdades son muy concretas. “Hay ciertas desventajas porque se mira muchísimo tu apariencia física más que tu talento mientras que a los hombres no se les exige tanto”, algo que no le ha hecho echarse atrás en sus aspiraciones musicales, más bien al contrario: “Bueno, pues un filtro más, así sé donde no tengo que meterme”. Aún así Victoria cree que ha habido mucho avance en el tema de la igualdad a pesar de que “hace falta hacer un poquito más todavía”, algo que para la cantante salmantina podría llegar de la mano de las medidas políticas y la educación ya que “esos dos pilares son básicos”. Los últimos años han sido para ella tiempos de obstáculos superados ya que “ha habido un cambio, sólo hay q echar la vista atrás”. ALEJANDRA NIETO Artesana de cerámica en Montemayor | “Emprender en un pueblo es complicado para todos”

TEL | Asentada hace cerca de siete años en Montemayor del Río con su pareja Luis Miguel, Alejandra convirtió su afición por la pintura en su medio de vida a través de su obrador de cerámica. Venía de Madrid y se encontró con otro modo de vida, pero cree que en el medio rural, el hecho de emprender es difícil para todos los sexos: “emprender en un pueblo es complicado para todos, yo vengo de un mundo de hombres en el que he tenido que luchar mucho por conseguir mi puesto y mantenerme y a mí en este aspecto, de lo que es montar el taller, sí es verdad que para tratar con algunas personas, de temas burocráticos, se entienden mejor entre hombres. Todo se lleva con otro ritmo, con más calma, se lleva más despacio y hay cosas que te sorprenden cuando vienes de la ciudad. Yo me he adaptado bien porque, aunque venga de otra filosofía de vida, no puedes venir a un pueblo a implantar tus normas. Tienes que adaptarte”. Respecto a la igualdad como tal cree que “todavía falta un poquito, pero, sinceramente, no creo que ayude mucho este movimiento feminista que impera hoy. Yo soy feminista desde que nací y orgullosa de serlo, pero una feminista real, no una distorsionada como hay ahora. No tengo una necesidad de ser superior al hombre”. FELI CAÑADA Asociación del traje charro | “No se valora el trabajo de coser un traje”