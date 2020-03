HABLAN ELLAS: “A la mujer le falta confianza en sí misma”

EÑE | Eva Arrúe lleva el fútbol en su ADN, su padre Juan Sergio Arrúe fue portero en varios equipos, y ella empezó a jugar con tan sólo nueve años. Ahora, con 19 años Eva lleva ya dos arbitrando partidos de la categoría juvenil. Su pasión por el fútbol es algo de lo que se siente orgullosa, “lo elegí porque desde pequeña mis padres me lo inculcaron y yo siempre estaba con un balón. Nadie en mi casa me puso trabas por ser chica para que pudiera jugar al fútbol”. Ahora en su nueva faceta como árbitro, un desempeño en el que tan sólo hay 6 mujeres en Salamanca, se siente cómoda, “nunca he tenido problemas en un campo de juego por ser arbitro”, señala. En España de los 15.000 que hay tan sólo 600 son mujeres. “El nuestro es un mensaje para la siguiente generación, para que sean valientes y se animen a hacer lo que quieran dentro del fútbol bien sean jugadoras, entrenadoras o árbitros. No hay barreras y todos tenemos cabida en el mundo del fútbol”, asegura Eva Arrúe. Entre los sueños que le gustaría poder alcanzar con esta normalización Eva destaca que, como árbitro, le gustaría “poder estar en una final de la Copa de la Reina, la Supercopa o incluso un derbi Betis-Sevilla. La televisión ayuda en la difusión de este deporte, hay que darle a la gente la oportunidad de ver fútbol femenino”.