Grupo Cervera acogió la presentación de los nuevos modelos. FOTOS: LAYA
CONTENIDO PATROCINADO

Grupo Cervera presenta en Salamanca el OMODA 5 SHS y el JAECOO 5

Clientes y aficionados descubrieron las novedades de OMODA & JAECOO en una jornada con sorpresas y actividades

Jueves, 20 de noviembre 2025, 11:03

Grupo Cervera acogió la pasada noche la presentación oficial en sus instalaciones del nuevo OMODA 5 SHS y el JAECOO 5. El evento, que reunió a clientes y aficionados al motor, ofreció una completa inmersión en el universo de estas dos marcas en plena expansión en España.

La jornada comenzó a las 19:00 horas con una bienvenida y un welcome drink que dio paso, media hora después, al inicio de la presentación. Los asistentes pudieron conocer de primera mano la filosofía de OMODA & JAECOO, así como las características de los dos nuevos modelos. Posteriormente, a las 20:00 horas dio comienzo un cóctel acompañado de concursos y juegos para el público.

Uno de los momentos más destacados llegó a las 21:00 horas con la entrega del cliente número 30.000 de OMODA & JAECOO con el objetivo de reforzar el crecimiento de ambas firmas en el mercado. La noche culminó con la sorpresa final de la aparición del OMODA 9 en el nuevo color Negro Matte.

JAECOO 5

El nuevo JAECOO 5 está especialmente diseñado para familias que viajan con mascotas. Certificado por TÜV SÜD por su cabina pet-friendly. Incorpora innovaciones como el modo pet, que regula automáticamente la temperatura del habitáculo cuando el animal queda solo en el coche, asientos antiarañazos y fácilmente lavables, y filtros especiales capaces de atraer bacterias perjudiciales para los animales. Más allá de su enfoque práctico, el modelo sorprende también con funciones de ocio como un modo karaoke equipado con dos micrófonos y sistema de eliminación de voz para convertir cada trayecto en un pequeño escenario.

OMODA 5 SHS

Por su parte, el OMODA 5 SHS, primer SUV híbrido de la marca, representa la apuesta de OMODA & JAECOO por un mercado cada vez más orientado hacia la electrificación. Con etiqueta Eco de la DGT y un rendimiento destacado, consumo 5,3 L/ 100 Km., 224 CV de potencia combinada y autonomía cercana a los 1.000 kilómetros, este crossover ofrece una conducción suave, lineal y dinámica. Sus sistemas avanzados de asistencia y la filosofía 'Un coche, dos mundos' lo posicionan como una opción atractiva para quienes buscan eficiencia sin renunciar a las prestaciones.

