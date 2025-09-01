Grandes contrastes en las colas de espera del autobús metropolitano: «A mis hijos les ha llegado y a mí no» Hay familias en las que algunos miembros tienen ya su tarjeta Buscyl y otros no. El tiempo de espera para recibir la tarjeta se estima en un mes y medio

Entre los salmantinos que ayer a primera hora comenzaban de nuevo —o continuaban— su rutina y formaban largas colas esperando el autobús metropolitano, había emociones de todo tipo: desde la alegría del primer viaje gratis al escepticismo de aquellos que solicitaron su tarjeta Boscyl hace unas semanas y aún no han recibido el código, pasando por los que apenas se han enterado de esta nueva medida que ayudará a su economía doméstica en el caso de los pasajeros que utilizan recurrentemente el transporte público.

Las rutas de Salamanca con los municipios del alfoz ya son gratuitas para todos aquellos previsores que pidieron con antelación —las dos primeras semanas de julio— su tarjeta y han recibido en su correo electrónico el código QR que les permite acceder al autobús sin gastar un euro. El tiempo de espera estimado para obtener la tarjeta es, entre los usuarios consultados, de un mes y medio desde que se pide por la web correspondiente hasta su llegada. Por este motivo, muchos viajeros que han realizado la gestión a finales de julio o durante el mes de agosto, aún tienen que recargar su tarjeta monedero para hacer sus viajes habituales.

Y además de la espera, hay confusiones entre los pasajeros. Es el caso de Claudia, quien recibió hace dos días la tarjeta y ya puede viajar gratis en las líneas del área metropolitana. Sin embargo, el resto de su familia aún no cuenta con ella: «Tengo el código, pero mi familia lo pidió antes que yo y aún no le ha llegado», contaba sorprendida y exponiendo el malestar que había por la larga espera.

Otra pasajera hacía referencia a sus nietos, quienes tampoco han recibido todavía las tarjetas que les han solicitado sus progenitores —hay que tener en cuenta que el plazo para pedir las tarjetas Buscyl para menores de 15 años comenzó un mes antes que el general, el 1 de junio—. Además, en su caso debe llegar también en formato físico y son las únicas que se pueden pedir en nombre de otra persona, habitualmente los padres o los tutores legales de los niños. María y Raquel estaban a su lado en la cola y le contaron para tranquilizarla su propia experiencia: «Las nuestras han llegado casi 2 meses después de pedirlas, tardan mucho». Un usuario más, José, explicaba que él coge el autobús cuatro veces al día y ni a él ni a su familia les ha llegado aún.

El caso de María José, quien se encontraba a punto de coger el autobús para disfrutar de la mañana con dos amigas, es distinto a los anteriores. Lo pidió a la vez que sus hijos —con los que reside en su vivienda familiar—, y ellos ya han recibido el código QR de Buscyl. Sin embargo, María José se ha quedado sin él: «A mis hijos les ha llegado y a mí no, me decían que había un error en el domicilio cuando todos vivimos en la misma casa», relataba esta mujer, que además sube en el autobús metropolitano todos los días.

Una de esas amigas que la acompaña es Ana Isabel, quien ya cuenta con el código y asegura que «funciona sin problemas», aunque también tardó en recibir el correo electrónico el plazo aproximado que contaban el resto: un mes y medio. Completa el grupo María Amparo, quien aún no ha solicitado la tarjeta, pero se plantea hacerlo: «Llevo viviendo aquí 25 años y siempre utilizo el coche, pero en el centro cada vez se aparca peor, tendré que pedirla», contaba.

Varios conductores de los autobuses dan su punto de vista. Por un lado, aseguran que la mitad de los viajeros ya lleva el código: «Aproximadamente, un 50 % de los pasajeros que suben tiene la tarjeta», comentan. Aseguran también que el funcionamiento es correcto, pero que aún falta que los dispositivos oficiales que deben registrar el código estén operativos. Por ahora se conforman con unos teléfonos móviles que «complican la labor» al tener que ser ellos mismos quienes realizan manualmente cada registro.