La Gran Vía, epicentro de los atropellos registrados en Salamanca en lo que va de año

Belén Hernández Salamanca Miércoles, 17 de septiembre 2025, 06:00 Comenta Compartir

La Gran Vía se sitúa en lo que va de año como principal «punto negro» de atropellos en la capital. Desde enero se han registrado cuatro accidentes de este tipo, el más grave el del pasado 11 de julio, cuando un autobús urbano arrolló a un varón de 82 años que falleció tres días después en el hospital. Esta arteria de la capital también fue escenario en agosto de otro atropello en el que resultaron heridas dos personas, una de ellas de carácter grave, y en el que el conductor se dio a la fuga. Le siguen en este ranking la avenida de Portugal y el paseo de la Estación, ambos con tres siniestros cada uno. En el caso del atropello del paseo de la Estación también hubo que lamentar un fallecido.

Las avenidas de La Aldehuela y de San Agustín, así como la calle Licenciado Vidriera, la carretera de Ledesma y el paseo de la Transición registraron dos atropellos cada una. En total, desde que comenzó el año se han contabilizado 58 arrollamientos a peatones en 46 vías salmantinas. Esta cifra arroja un promedio de cinco atropellos al mes, por debajo de los casi siete que se registraron de media el año pasado. Según se informó en la Comisión de Policía, Tráfico y Transportes, a lo largo de 2024 se anotaron 82 siniestros de este tipo en la capital. «No se puede establecer un patrón, dado que normalmente confluyen varias causas», se especificó en la reunión.

Aunque desde el Departamento de Policía no se ha detectado un patrón, sí se indica que la mayoría de los atropellos fueron imputables al conductor. En concreto, y según los datos que maneja el Ayuntamiento de Salamanca, de los 42 que se registraron hasta el pasado mes de julio, 31 fueron atribuibles al conductor y 11 al peatón.

Según precisa el jefe de la Policía, siempre que se produce un accidente grave se efectúa una investigación en profundidad, de la que se concluye que las causas más habituales son la falta de atención y la velocidad inadecuada. Sobre las zonas de riesgo para los peatones, la Policía Local lo tiene claro: los pasos de cebra y sus inmediaciones.