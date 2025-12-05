El Gran Café Teatro: cuatro décadas de llenos y risas La sala B del CAEM recibe desde este viernes y hasta el lunes el inigualable ambiente de complicidad del espectáculo local de variedades con más solera de Salamanca

Roberto Zamarbide Salamanca Viernes, 5 de diciembre 2025, 10:12 Comenta Compartir

Teatro, música, danza, magia y mucho, mucho humor son los ingredientes del adictivo cóctel artístico conocido como Gran Café Teatro y que este viernes levanta su telón hasta el lunes en la sala B del CAEM, dentro de la programación de la Fundación Salamanca Ciudad de la Cultura y los Saberes (viernes 22 h. sábado y domingo, dos funciones a las 18 y las 22 y lunes 22 h.)

Los sketches de Maestro Ruiz y Miguelón y de Divinas ConMedias la voz de Sheila Blanco, los monólogos de Alberto Cabrillas, el teatro gestual de Jes Martin's, los trucos de magia de Armando de Miguel y la danza de Javi & Jenny integran el cartel de este año presentados por Don Carlos. Todos repiten, y eso es novedad. «Es la primera vez que pasa», apunta Miguel Martín «Miguelón», quien junto a Maribel Iglesias puso en marcha en 1986 el Café Teatro de La Vega en este barrio transtormesino.

Repiten las artistas, pero que no se preocupe el público habitual: serán números nuevos. «Bueno, en nuestras 'Entevistas insólitas' vamos a recuperar nuestra entrevista a 'Islero» el toro que mató a Manolete, que gustó mucho», cuenta divertido Miguelón, quien desde su experiencia destaca y agradece la fidelidad de un público del que un 30 o 40% les ve por primera vez en casa función.

«Es un formato que funcionó muy bien desde el principio. Lo de estar en un teatro con mesas tomando algo presenciando números cortos y variados era algo totalmente nuevo en Salamanca», apunta Miguel Martín. «La gente se va soltando en ese ambiente de risas y al final se crea un éxtasis general que es lo que marca la diferencia».

Sus protagonistas

Para quienes pisan el escenario, el Gran Café Teatro es espacio de diversión y de acogida. Todos hablan del espectáculo con cariño. «Para mi el Café Teatro siempre ha sido un milagro escénico», dice la actriz Maribel Iglesias, de Divinas ConMedias.

«Desde 1986 ha sido sorprendente el lleno cada día, la comunión y catarsis entre los artistas y ese público para el que solo puedo tener agradecimiento por su respuesta todos estos años. Me parece un milagro que una reunión de artistas locales produzca un espectáculo de casi tres horas para el que la gente viene una hora antes buscando las primeras mesas. Creo que ese milagro ha alcanzado hoy su madurez escénica, y todo eso me aporta felicidad, alegría y agradecimiento».

La cantante Sheila Blanco se escapará desde Madrid, donde colabora en varios medios de comunicación. Es habitual del Café Teatro desde 2005. «Mi querido Pablo Ruiz me llamó para hacer un especial de canción francesa. Yo conocía el Café Teatro, que siempre agotaba entradas y donde estaba lo mejor de Salamanca y para mi fue un regalo total».

Los recuerdos de la divulgadora musical y también periodista rezuman felicidad. «Aquel escenario de La Vega fue una escuela para mi cuando empecé a cantar con 20 años. Hasta hoy el Café Teatro es el encuentro de una familia que se cuida y se apoya para dar lo mejor de nosotros al público. Para mí, además, poder volver a casa a compartir con amigos ese espectáculo siempre que puedo es mi primer regalo navideño».

El actor y dramaturgo Carlos Vicente se convertirá en Don Carlos para ejercer de maestro de ceremonias. «Para mi el Café Teatro es ese oasis al que volver después de un año duro. Además es un gran escaparate para artistas salmantinos, en el que aprendes que hacer reír es una gran terapia, pero no solo para el público sino para nosotros mismos».

Carlos Vicente, que despliega hoy su actividad entre Edulogic Producciones y Los Absurdos Teatro, no ha olvidado su debut en La Vega. «Temblaba como no lo habia hecho jamás. Aquel público imponia mucho. También recuerdo lo bien que me acogieron Miguelón y Maribel, y me llena de orgullo haber actuado con compañeros del alma como Alfonso Mediguchía o con textos escritos por Rodrigo Cortés».

1986: copas y humo en La Vega

El origen del Café Teatro está vinculado desde su origen en 1986 al barrio de la Vega. Eran tiempos de ebullición en el asociacionismo vecinas y un local situado en una planta baja de este peculiar barrio acogió a un puñado de artistas salmantinos para protagonizar un espectáculo en el que los números teatrales y musicales se mezclaban con el ruido de las copas y el humo de los cigarrillos. Fue un éxito. No existía internet, pero el espectáculo, asociado por entonces a las Ferias de septiembre, se hizo viral hasta el punto de que conseguir entrada se hacía misión imposible. En 2008, el deterioro del local forzó su cierre y comenzó una década de destierro por el Casino, el Museo de Automoción o el Teatro Almargen, hasta que en 2017 encontró su sitio y su fecha actuales.

Temas

Teatros

Salamanca