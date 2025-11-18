El Gobierno echa balones fuera tras dejar a la Escuela de Salamanca sin ventajas fiscales El Ejecutivo central no dice cuál es el motivo por el que no le ha concedido las exenciones e invita al PP a presentar enmiendas

Las preguntas de los diputados del PP por Salamanca, José Antonio Bermúdez de Castro, María Jesús Moro y Pedro Samuel Martín, al Gobierno eran: «¿Por qué ha incumplido el mandato de la Cámara Alta de 27 de junio de 2024 sobre la conmemoración del V Centenario de la Escuela de Salamanca? ¿La omisión de este acontecimiento entre los eventos listados en el Real-Decreto-Ley 8/2025 se ha debido a un error? ¿Cómo y cuando tiene intención de subsanarlo?». Y la respuesta del Ejecutivo ha sido que la tramitación legislativa de la Proposición de Ley que fija los acontecimientos de excepcional interés público actualmente «se encuentra en periodo de aportación de enmiendas, por lo que el Grupo Popular tiene la posibilidad de aportar cuántas enmiendas estime convenientes».

Así, el Gobierno tira balones fuera y no explica las razones por las que decidió obviar la celebración de esta efeméride en el listado de eventos que se beneficiarán de incentivos fiscales.

El V Centenario de la Escuela de Salamanca no ha merecido el reconocimiento como acontecimiento singular con exenciones fiscales al mecenazgo. Sin embargo, sí contarán con esas bonificaciones el próximo año otros 28 programas de los ámbitos más variados. Entre ellos, el XXV aniversario del «Petit Liceu», el programa del Liceo de Barcelona para promover el teatro entre los más pequeños, el Ironman Calella-Barcelona, «Barcelona 2026 Capital Mundial de la Arquitectura» o el Festival Porta Ferrada.