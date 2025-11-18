Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La escultura de Francisco Vitoria. ARCHIVO

El Gobierno echa balones fuera tras dejar a la Escuela de Salamanca sin ventajas fiscales

El Ejecutivo central no dice cuál es el motivo por el que no le ha concedido las exenciones e invita al PP a presentar enmiendas

Carlos Rincón

Carlos Rincón

Martes, 18 de noviembre 2025, 18:20

Comenta

Las preguntas de los diputados del PP por Salamanca, José Antonio Bermúdez de Castro, María Jesús Moro y Pedro Samuel Martín, al Gobierno eran: «¿Por qué ha incumplido el mandato de la Cámara Alta de 27 de junio de 2024 sobre la conmemoración del V Centenario de la Escuela de Salamanca? ¿La omisión de este acontecimiento entre los eventos listados en el Real-Decreto-Ley 8/2025 se ha debido a un error? ¿Cómo y cuando tiene intención de subsanarlo?». Y la respuesta del Ejecutivo ha sido que la tramitación legislativa de la Proposición de Ley que fija los acontecimientos de excepcional interés público actualmente «se encuentra en periodo de aportación de enmiendas, por lo que el Grupo Popular tiene la posibilidad de aportar cuántas enmiendas estime convenientes».

Así, el Gobierno tira balones fuera y no explica las razones por las que decidió obviar la celebración de esta efeméride en el listado de eventos que se beneficiarán de incentivos fiscales.

El V Centenario de la Escuela de Salamanca no ha merecido el reconocimiento como acontecimiento singular con exenciones fiscales al mecenazgo. Sin embargo, sí contarán con esas bonificaciones el próximo año otros 28 programas de los ámbitos más variados. Entre ellos, el XXV aniversario del «Petit Liceu», el programa del Liceo de Barcelona para promover el teatro entre los más pequeños, el Ironman Calella-Barcelona, «Barcelona 2026 Capital Mundial de la Arquitectura» o el Festival Porta Ferrada.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El misterioso y envolvente pueblo de Salamanca escenario de la nueva serie que arrasa en Netflix
  2. 2 El pueblo de Salamanca, ejemplo fiel de la España vaciada en invierno: «Si hace buen tiempo me quedo tres o cuatro días...»
  3. 3 «Me obligó a hacerle una felación y me amenazó con un cuchillo», la víctima de una presunta violación en Salamanca
  4. 4 Confirmados otros dos casos de gripe aviar en Salamanca
  5. 5 Campaña de vacunación masiva sin cita contra la gripe y el covid a partir del último fin de semana de noviembre
  6. 6 Cinco municipios salmantinos, en la carrera por el toro gigante
  7. 7 Salamanca, en el foco de la minería: «Estamos en espera de confirmación oficial»
  8. 8 Casi 100 trabajadores en la fase final del bloque de consultas, que cambia de color
  9. 9 La maestra salmantina que no quiso ni hacerse una foto con su cita en First Dates: «Me da cosa»
  10. 10 Detenido tras una persecución a la carrera por varias calles de la ciudad después de robar en el interior de un coche

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El Gobierno echa balones fuera tras dejar a la Escuela de Salamanca sin ventajas fiscales

El Gobierno echa balones fuera tras dejar a la Escuela de Salamanca sin ventajas fiscales