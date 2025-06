El Gobierno compromete obras por casi 40 M€ para rehabilitar la A-62

Al margen de los parches para la reparación de grietas y los parches puntuales previstos para este año, el Ministerio de Transportes ha comprometido una inversión de casi 40 millones de euros para la rehabilitación estructural de los tramos de la A-62 más deteriorados entre Salamanca y Ciudad Rodrigo. En respuesta a las preguntas formuladas por los diputados del Partido Popular por esta provincia, José Antonio Bermúdez de Castro, María Jesús Moro y Pedro Samuel Martín, el Ejecutivo central ha asegurado que está redactando tres proyectos para mejorar el estado de la autovía.

El primero de ellos, presupuestado en 11,26 millones, se centra en el tramo de la Autovía de Castilla más próximo a la capital: por un lado, el que va desde la salida del polígono de Los Villares (kilómetro 235,3) hasta el acceso Oeste (km. 243,2) y, por otro, desde el entorno del Mercado de Ganados (km. 245,9) hasta La Rad (km. 252,3). El segundo, de 14,27 millones, afectará a los 17 kilómetros comprendidos entre Martín de Yeltes y Valdecarpinteros (del 299,5 al 316,3). Y el tercero, que conllevará una inversión de 13,96 millones, supondrá la rehabilitación integral del trazado de la A-62 desde Valdecarpinteros hasta Ciudad Rodrigo (del 316,3 al 332,5). No obstante, la ejecución de estas obras no será inmediata. Según apunta el Ministerio en su contestación en el Congreso de los Diputados, «una vez que se aprueben los proyectos de rehabilitación indicados se procederá con la licitación de los contratos de obra, en función de las disponibilidades presupuestarias». Conforme a ello, no es muy probable que no se inicien antes de final de año.

Por otra parte, Transportes asegura que, entre las obras previstas para este año, se incluye también dos obras de rehabilitación, superficial que no estructural —es decir, solo de la capa de rodadura—, que abarcan el tramo comprendido entre La Rad (kilómetro 252) y Aldehuela de la Bóveda (274,6). En la misma línea, señala otras seis actuaciones programadas para este ejercicio de carácter menor, para el sellado de grietas, reparaciones puntuales con mezcla bituminosa, extendido de microaglomerados y bacheado. «Mediante el contrato de servicios de conservación integral de los sectores implicados en la carretera A-62, se realizarán actuaciones puntuales en todos los elementos funcionales que constituyen la carretera para mantener los niveles mínimos deseables de viabilidad y seguridad, de acuerdo con la programación anual prevista y las disponibilidades presupuestarias», señala el Ministerio.