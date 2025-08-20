La gestión del parking de autocaravanas por un canon de 300 € al año El Ayuntamiento licita la explotación por 10 años del área prevista en La Aldehuela. El adjudicatario asumirá los gastos de construcción de este espacio para 50 vehículos

Carlos Rincón Salamanca Miércoles, 20 de agosto 2025, 07:00

300 euros al año es el canon mínimo que tendrá que pagar la empresa que se haga con la concesión de la futura área de estacionamiento de caravana de Salamanca, que se construirá en La Aldehuela. Así lo recogen los pliegos del contrato que acaba de licitar el Ayuntamiento y que establecen que el adjudicatario tendrá que asumir también los gastos de construcción de este aparcamiento que se habilitará en la parcela de casi 4.000 metros cuadrados situada entre las calles Cañada de La Aldehuela y Camino Río Primera, junto al recinto ferial.

La compañía que se encargue de su explotación durante la próxima década —sin posibilidad de prórroga— asumirá también la dotación de los servicios requeridos por la Junta de Castilla y León para este tipo de instalaciones. Entre ellos, se encuentran los aseos, duchas, zona para el vaciado de aguas negras y grises, recarga de agua potable, lavandería, videovigilancia, tomas eléctricas y máquinas de «vending».

Actualmente la ciudad del Tormes no dispone de ningún espacio habilitado para que las autocaravanas puedan acampar. De hecho, muchas estacionan junto a las instalaciones de Salas Bajas, en el entorno de la iglesia Nueva del Arrabal o en la carretera de Fregeneda, donde no se les permite abrir ventanas ni sacar mesas o sillas a la vía pública, y donde tampoco disponen de los servicios básicos que requieren este tipo de vehículos. Según las estimaciones del Ayutamiento, el plazo de ejecución para la tramitación de los permisos, la elaboración de la documentación y la obtención de licencias de la futura área de estacionamiento será de dos meses desde la firma del contrato. Este aparcamiento tendrá capacidad para medio centenar de caravanas, autocaravas y furgonetas cámper de diferentes tamaños.

Como fuente de ingresos, el adjudicatario de estas instalaciones tendrá el cobro de las tarifas por el uso de las instalaciones. De ellos, tendrán que pagar a las arcas municipales un canon mínimo de 300 euros, que cada empresa que pugne por el contrato debe establecer en su oferta al Ayuntamiento.