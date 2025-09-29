«La gente se sigue quedando en tierra» Desde el pasado 15 de septiembre el servicio Buscyl entró en vigor para esta ruta en el autobús a Zamora. Las quejas siguen existiendo

El pasado 15 de septiembre el servicio Buscyl de la Junta de Castilla y León entró en vigor para los usuarios de la línea de autobús Salamanca-Zamora. De esta manera, todos los viajeros que quieran utilizar esta línea, tanto las ordinarias como las exprés, pueden hacerlo de manera gratuita.

Como comentan algunos de los viajeros habituales de esta línea, desde la implementación de Buscyl, el número de viajeros que utilizan este medio de transporte ha aumentado notablemente. «Por ello, aquellos que nos desplazamos desde Salamanca a Zamora nos vemos obligados a dar parte de la problemática», cuenta una usuaria salmantina que utiliza el autobús diariamente para ir a trabajar a Zamora.

«La primera semana, ponían autobuses de refuerzo en caso de que se llenara el que estaba disponible, pero esta última semana no los han puesto. Por eso, hay gente que se sigue quedando en tierra. La solución que te plantean es que esperes al siguiente autobús», comenta, añadiendo que, solo el jueves pasado se quedaron más de 20 personas sin poder coger el autobús de las 8:00 horas a pesar de haber estado esperando. «Hay que ir como mínimo con una media hora de antelación para asegurar tu sitio», comenta. Por lo que puede ver entre los viajeros frecuentes «el ambiente es de crispación, la gente está quemada» y reconoce que «la situación es insostenible».

Otra de las usuarias frecuentes de este servicio de autobuses explica que «a la vuelta del trabajo, al mediodía, tienes que ir muy pronto a la estación. Tienes que salir del trabajo antes y eso lo puedes hacer alguna vez, pero a diario, está complicado. Eso te crea incertidumbre sobre si puedes llegar o no». «A las 12:40 hay un autobús que va por los pueblos que casi nunca necesita refuerzo. Pues el viernes sí que lo necesitó, por lo que pusieron otro. Entonces ya no tenían vehículo para poner a las 13:30, en el que van muchos estudiantes», cuenta esta usuaria. «Algo parecido vivimos el año pasado, cuando se pusieron descuentos del 50 %», asegura.

Fuentes consultadas por este periódico aseguran que la empresa de autobuses de este servicio «está buscando la posibilidad que los usuarios puedan hacer reservas de sus viajes», de manera que se pueda prever en cierta manera el número de viajeros que puede haber en cada viaje, pero sin decisión final.

Como aseguran usuarios de la línea, los primeros servicios del día del autobús son los que cuentan con un mayor número de usuarios, entre las 7:00 y las 8:00 horas. También, a la vuelta de las clases o del trabajo, al mediodía, entre las 13:00 y las 15:00 horas.

Además, algunos de los autobuses que salen por la mañana de la estación de Salamanca, cuentan con algunas paradas en la ciudad antes de salir hacia Zamora. Como comentan los viajeros, las personas que esperan al autobús en esas paradas apenas tienen opción de coger el autobús, ya que ya sale lleno desde la estación.

