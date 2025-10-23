La genetista Emmanuelle Charpentier se suma a la prestigiosa lista de premios Nobel en recibir el doctorado 'honoris causa' por la Universidad de Salamanca Una veintena de personalidades han recibido la máxima distinción concedida por la USAL a lo largo del siglo XX y en el primer cuarto del XXI

La Gaceta Jueves, 23 de octubre 2025, 14:57 Comenta Compartir

La Universidad de Salamanca investirá como doctora honoris causa a la Premio Nobel de Química 2020, Emmanuelle Charpentier, durante la solemne ceremonia que se desarrollará conforme al antiguo ceremonial en latín mañana viernes, 24 de octubre, a las 12 horas en el Paraninfo de las Escuelas Mayores.

El Claustro de Doctores aprobó el pasado 20 de enero, por 263 votos a favor y solo dos en contra, el doctorado honoris causa a Charpentier, una vez que la candidatura presentada por el Centro de Investigación del Cáncer (USAL-CSIC) y defendida por el profesor Alberto M. Pendás fuera respaldada por el Consejo de Gobierno en la sesión celebrada en noviembre de 2024.

El primer doctorado honoris causa otorgado por la Universidad de Salamanca fue en el año 1922 y recayó a título póstumo en Teresa de Cepeda y Ahumada. A lo largo del siglo XX y en el primer cuarto del XXI, más de 160 personas han recibido este premio académico. Esta centuria ha sido especialmente prolija en la incorporación de nuevos doctores al Claustro del Estudio salmantino con cerca de 80 personalidades.

De esta forma la genetista y bioquímica francesa se suma a la prestigiosa lista de Premios Nobel en recibir la máxima distinción concedida por el Estudio salmantino. A lo largo del siglo XX y en el primer cuarto del XXI una veintena de personalidades se han incorporado al Claustro de Doctores de la ocho veces centenaria institución: Hermann Staudinger – Premio Nobel de Química (1953); Kurt Alder – Premio Nobel de Química (1950); Severo Ochoa de Albornoz – Premio Nobel de Fisiología o Medicina (1959); Bernardo A. Houssay – Premio Nobel de Fisiología o Medicina (1947); Luis Federico Leloir – Premio Nobel de Química (1970); Andrew Victor Schally – Premio Nobel de Fisiología o Medicina (1977); Alan Hodgkin – Premio Nobel de Fisiología o Medicina (1963); Derek H. R. Barton – Premio Nobel de Química (1969); Óscar Arias - Premio Nobel de la Paz en 1987; James Black – Premio Nobel de Fisiología o Medicina (1988); José Saramago – Premio Nobel de Literatura (1998); Paul Maxime Nurse – Premio Nobel de Fisiología o Medicina (2001); Gerardus 't Hooft – Premio Nobel de Física (1999); Muhammad Yunus – Premio Nobel de la Paz (2006); Mario Vargas Llosa – Premio Nobel de Literatura (2010) y Shinya Yamanaka – Premio Nobel de Fisiología o Medicina (2012).

Claustro de doctoras

El doctorado honoris causa a Charpentier amplía también la presencia de mujeres en este prestigioso listado de personalidades. A Santa Teresa de Jesús se le concedió el galardón en el tercer centenario de su canonización, en 1922, en un evento que trascendió lo académico, con la presencia los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia.

Tendrían que pasar 74 años hasta que otra mujer, la neurobióloga noruega Kirsten Kjelsberg, recibiera el mismo reconocimiento en el Paraninfo. En el año 2008, María Telo, pionera en la lucha por la igualdad obtuvo esta distinción. Una década después, la conmemoración del VIII Centenario de la Universidad, en 2018, permitió la incorporación al claustro de doctoras ad honorem las filósofas Adela Cortina y Victoria Camps. A ellas les sucedió también en 2018 la economista Rebeca Grynspan, y, un año después, la psicóloga Rocío Fernández-Ballesteros.

La nómina de mujeres «honoris causa» por la USAL la completan, de momento, Ana Blandiana, María Ángeles Duran, Rita Segato, Margaret Mary Murnane, Araceli Mangas Martín y Eulalia Pérez Sedeño.

Fascinación por los microorganismos

La concesión del Premio Nobel de Química en 2020 reconoce internacionalmente el logro y la trascendencia científica de estas aportaciones, consolidando a Charpentier como una de las científicas más influyentes de nuestro tiempo. Así lo han reconocido también sus múltiples doctorados «honoris causa» por universidades históricas de prestigio como Bolonia, Oxford y Viena, a los que se suma ahora el de la Universidad de Salamanca.

Charpentier se formó en Microbiología y Genética en la Universidad Pierre et Marie Curie, hoy Sorbona, donde consolidó su fascinación por los microorganismos y su papel en la salud humana. Posteriormente se incorporó al Instituto Pasteur, donde elaboró su tesis sobre los mecanismos moleculares de la resistencia bacteriana a antibióticos. Su formación en Genética microbiana adquirida y ejercida en numerosos centros de prestigio como el Instituto Pasteur y las universidades Rockefeller, Viena y Umea, Charpentier profundizó en los mecanismos de regulación génica del patógeno Streptococcus, un trabajo que sería la base de sus posteriores investigaciones del sistema CRISPR-Cas9.

Actualmente, desde el Instituto Max Planck para la Ciencia de los Patógenos en Berlín, centro que ella misma fundó y dirige, continúa explorando los mecanismos moleculares que regulan la virulencia, la adaptación y la interacción de bacterias patógenas con la inmunidad innata del huésped.

Alberto Martín Pendás, investigador principal en el CIC y padrino en la ceremonia que acogerá mañana el Paraninfo, resalta la transformación que ha experimentado la ciencia básica y aplicada gracias a las contribuciones pioneras de la microbióloga y bioquímica francesa en el desarrollo y perfeccionamiento de la técnica de edición genética CRISPR-Cas9. Esta «herramienta revolucionaria» ha abierto, a su juicio, «innumerables posibilidades en el ámbito de la biomedicina, y, de manera particular, en la investigación oncológica».

La tecnología CRISPR-Cas9, fruto del ingenio y la perseverancia de Charpentier, ofrece un método de edición genómica simple, eficiente y asequible para editar cualquier molecular de ADN y tan poderoso que ha revolucionado los modelos experimentales y terapéuticos en la investigación no solo biomédica, sino también en el campo de la genética molecular de cualquier especie, lo que ha derivado en importantes aplicaciones tanto en la biología básica como en la agronomía, la producción animal y la biotecnología.

Esta herramienta ha encontrado aplicaciones en campos tan diversos como la medicina, la agricultura, la mejora animal o la biotecnología. También ha abierto nuevas posibilidades en la investigación biomédica y el desarrollo de terapias génicas. Además, tiene el potencial de corregir trastornos genéticos, desarrollar nuevas terapias contra el cáncer y crear modelos animales para enfermedades humanas no solo de animales modelos, sino prácticamente de cualquier ser vivo.