Más gasto energético para los hogares: mediados de mayo y las calefacciones encendidas

Carlos Rincón Salamanca Miércoles, 14 de mayo 2025, 06:30 Comenta Compartir

No le extrañe si a poco más de dos semanas de que comience junio, en su comunidad de vecinos o en su propia casa continúan las discusiones sobre si ha llegado ya el momento de apagar la calefacción o hay que esperar un poco más. Su caso no es único. Son muchos los bloques de pisos y las viviendas unifamiliares en los que la calefacción aún sigue encendida. Lo confirman los administradores de fincas. «Hay inviernos que son cortos y más duros y otros que son más suaves y alargados. Es un poco lo que está ocurriendo. Este año, con la cantidad de agua que está cayendo, hay mucha humedad y, al final, eso se traduce en una sensación de frío y hay comunidades que tienen todavía calefacción», señala el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Salamanca, Ángel Hernández Román. «Otras primaveras se alternan el frío y el calor y, aunque baje la temperatura varios días, ya no da tiempo a que las casas se enfríen. El problema es que este año ni siquiera ha dado tiempo a que las viviendas alcancen la temperatura de confort y, por eso, estamos como estamos», apunta.

Como consecuencia de ello, se prevé que los hogares tendrán que hacer esta primavera un gasto extra derivado del mayor consumo en calefacción. No obstante, Hernández insiste en que hay que tener en cuenta que el consumo es mucho menor que en pleno invierno porque no hace falta tanta potencia ni tantas horas para calentar los domicilios. «Si las calderas y la instalación está bien regulada, el consumo no debería ser muy elevado», apunta. Por otro lado, el presidente del colegio profesional insiste en que la bajada de precios del gas respecto a los últimos años hace que el impacto en los bolsillos de las familias de este «invierno más extendido» sea menor.

En años anteriores a estas alturas de la primavera, muchas comunidades de propietarios que cuentan con calderas de gasoil u otros combustibles ya han realizado una carga con la que esperan aguantar hasta después del verano e incluso hasta octubre, puesto que es una temporada en la que solo consumen agua caliente. Sin embargo, es previsible que este año algunas de ellas tengan que realizar una carga extra durante los próximos meses debido al mayor consumo que se está realizando ahora.

Temas

Frío

Primavera

Consumo

Vecinos