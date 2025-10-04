Garrido vive la recta final de sus fiestas con actividades para todos El barrio cierra este domingo la programación festiva con una sesión de juegos de mesa

El barrio de Garrido continúa disfrutando de la programación con motivo de sus fiestas, que ha llenado de emoción, diversión y propuestas para todas las edades las calles del lugar. Este sábado, los protagonistas de la jornada fueron los más pequeños, que rieron, saltaron y jugaron hasta cansarse en la plaza de la Concordia de la mano del grupo de tiempo libre Fátima que organizó actividades especiales para ellos. Por su parte, el mercado popular que estaba previsto para la mañana de ayer tuvo que ser suspendido.

Garrido cerrará este domingo el amplio programa de actividades, que se han extendido durante más de una semana y que ha incluido música, pasacalles, juegos infantiles, concursos y más.

Durante la jornada, los vecinos podrán disfrutar del Día del Niño con el que los pequeños de la casa accederán a las atracciones de la plaza Barcelona a un precio reducido. Una actividad que, sin duda, será un motivo de alegría tanto para los niños como para sus padres.

Además, será la última oportunidad para que los vecinos participen y voten en el II Concurso de Tapas de Garrido. En este, los bares de la zona sacan sus dotes culinarios y compiten con una de sus tapas para alzarse con el título de «el bar con la mejor tapa del barrio». Una distinción que otorgan los vecinos con sus votos.

Para finalizar, a las once y media de la mañana, tendrá lugar en la Casa de la Juventud de Garrido una sesión de juegos de mesa con Jumanji. Con esta actividad, el barrio despide unos intensos días de diversión y convivencia vecinal.

