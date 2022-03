García Sastre anuncia en Salamanca una vacuna más efectiva y segura que las actuales

El virólogo del Hospital Monte Sinaí -y formado en la Universidad de Salamanca- Adolfo García Sastre avanzó los detalles de la prometedora vacuna frente al covid que está preparando su equipo de investigación y que aspira a ser, no solo más efectiva (mayor nivel de anticuerpos) y segura (sin ningún tipo de efectos adversos) que las ya existentes, sino también capaz de frenar la transmisión.

García Sastre participó en la jornada ‘Vacunas 2022’, organizada por los estudiantes de la asignatura Medicina Molecular y Vacunas de la Universidad de Salamanca y que también reunió a científicos como Luis Enjuanes (CSIC), Estanislao Nistal (CEU San Pablo), Manuel Alfonso Patarroyo (FIIC) y Ana Fernández Sesma (Monte Sinaí).

El virólogo formado en Salamanca detalló que la vacuna que están preparando se basa en la enfermedad de Newcastle, que solo afecta a las aves pero “si entra en una granja de pollos puede acabar con todos rápidamente”. “Nuestra vacuna se basa en una de las cepas que servían para prevenir la enfermedad en los pollos, pero la hemos modificado para que exprese la proteína S del coronavirus y la usamos en humanos”, detalló.

Entre las ventajas que promete la nueva vacuna destacó que “se fabrica del mismo modo que la vacuna de la gripe, con huevos embrionados de pollo, y eso le permite producirla a muchos países con fábricas de la vacuna de la gripe”. También consideró importante el dato de que se puede conservar a 4ºC, sin necesidad de congelar, y que ya se empleó anteriormente en humanos como un posible antitumoral y ya se confirmó que no tiene efectos adversos.

De hecho, frente a la fiebre o el habitual dolor en la zona del pinchazo que durante un par de días dejaban las otras vacunas, el producto en el que está trabajando García Sastre no tendría estos ni ningún otro tipo de efectos adversos.

El instituto está investigando tres posibles formas de administrar la vacuna, pero una de las más novedosas es la de crear una vacuna intranasal. Los resultados cosechados en hámster apuntan que “consigue niveles altos de anticuerpos, neutraliza no solo las cepas originales del virus y también funciona para cortar la transmisión, porque no se replica en la vía respiratoria alta”. Es decir, no solo cumple con su cometido de evitar enfermar, sino que sería ‘esterilizante’: el vacunado no llegaría a infectarse y, por lo tanto, tampoco sería contagioso.

Los ensayos se está realizando en Tailandia, Vietnam, Brasil, México y Estados Unidos. Las pruebas se hace sobre un modelo de vacuna inactivada intramuscular, intranasal viva y una combinación viva de intranasal e intramuscular.

Los resultados de las fases 1 y 2 ya arrojan algunos datos esperanzadores, como que el nivel de anticuerpos generados es superior a los de la vacuna de Pfizer. En comparación con la de AstraZeneca, la diferencia es aún mayor y hasta el intervalo más bajo de anticuerpos generado por la vacuna del Monte Sinaí sería superior al intervalo más alto de la de AstraZeneca.

Por otra parte, García Sastre habló sobre el futuro del covid y afirmó que “hay tres opciones, pero ninguna es un estado pándémico de emergencia”