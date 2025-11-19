Garantía de mejores cuidados en el hogar

EÑE Salamanca Miércoles, 19 de noviembre 2025, 06:05 Compartir

Gerhogar Dirección Paseo Dr. Torres Villarroel, 34 - 36. (Esquina con avenida Portugal) C. P. 37005 (Salamanca)

Nº Teléfono 923 05 08 68

Página web www.gerhogar.es

En Salamanca, optar por la asistencia domiciliaria es clave para que las personas mayores y dependientes puedan seguir viviendo en su entorno familiar con calidad y dignidad. Gerhogar se ha consolidado como un referente en ayuda a domicilio y asistencia personal, ofreciendo soporte completo y flexible donde más se necesita: en casa.

Su atención va más allá de la compañía o las tareas básicas. Cada intervención se planifica bajo el modelo de Atención Centrada en la Persona (ACP), asegurando que las rutinas, preferencias e historia de vida del mayor sean el eje del cuidado. Esto incluye apoyo en movilidad, higiene y gestión de la medicación, siempre garantizado por un equipo profesional cualificado y multidisciplinar.

Gerhogar combina este servicio humano con nuevas tecnologías al servicio de mayores y familias. Para garantizar cobertura total, cuenta con un innovador servicio de guardia los fines de semana y festivos, ofreciendo asistencia 24/7 y tranquilidad continua.

Además, dispone de un Centro de Día propio en Salamanca, que complementa la atención domiciliaria y permite soluciones integrales adaptadas a las distintas etapas del envejecimiento y a necesidades específicas de cada día. Gerhogar representa la segunda generación de una empresa local creada por profesionales sanitarios, ofreciendo confianza y cercanía.

Recupere la tranquilidad y asegure el bienestar de sus seres queridos con la mejor asistencia domiciliaria en Salamanca, combinando atención profesional, tecnología y un enfoque personalizado centrado en la persona.

