Galante Peleteros By Mamen: tradición y vanguardia

Sábado, 29 de noviembre 2025, 05:00 Compartir

Tras 45 años de dedicación, oficio y trato cercano, Isabel Galante se despide de sus clientes al jubilarse como la última peletera de Salamanca. En su mensaje de agradecimiento, reconoce la confianza que generaciones de salmantinos han depositado en su trabajo desde que abrió su taller, convirtiéndose en un referente local de la moda en piel.

La nueva dirección pasa ahora a manos de Carmen Sánchez González (Mamen), profesional de amplia experiencia en el propio establecimiento y sobradamente conocida por la clientela. Su incorporación mantiene el espíritu y la esencia del negocio, que evoluciona bajo el nombre Galante Peleteros By Mamen.

Innovación

Esta nueva etapa mantiene la apuesta por la innovación y por un estilo que va más allá de las tendencias convencionales. Desde Galante Peleteros By Mamen se reivindica la singularidad y el diseño contemporáneo, con el objetivo de desterrar el clásico «no tengo qué ponerme». Además de presentar nuevas propuestas de moda en piel, el establecimiento seguirá ofreciendo servicios especializados como limpiezas profesionales, cámara de conservación de las pieles, arreglos y transformación de prendas antiguas en piezas modernas y adaptadas a la identidad de cada cliente.

Contacto

Calle Vázquez Coronado, 3, 37002, Salamanca

923213181

bymamen@peleteriagalante.es

Página web