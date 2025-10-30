Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de un supermercado Gadis en Salamanca. ARCHIVO

Gadis impulsa el talento emergente con la edición de 12.000 libros de microrrelatos

Este viernes, 31 de octubre, y hasta fin de existencias, se entregarán en todos los supermercados Gadis de Galicia y Castilla y León

La Gaceta

Jueves, 30 de octubre 2025, 21:31

Gadis ha publicado un libro que recopila los 90 micrrorelatos finalistas y premiados, seleccionados entre los 2.585 que han participado en su ya tradicional concurso, que, este año, ha alcanzado la sexta edición y ha obtenido un nuevo récord de participación.

La cadena de supermercados ha editado un total de 12.000 ejemplares que, con el título 'El destino', se repartirán de forma gratuita en todos los puntos de venta de Galicia y Castilla y León hasta agotar existencias, este viernes, 31 de octubre.

Gadis refuerza su compromiso con la promoción del talento emergente, la creatividad y la difusión cultural. En estas seis ediciones, el concurso de microrrelatos ha reunido a una diversidad de autores, tanto por su origen como por la disparidad de edades, convirtiéndose en un punto de encuentro intergeneracional. Este año, los textos proceden de 31 provincias distintas. La edad de los participantes oscila entre los 14 y los 92 años.

Con esta acción, Gadis busca celebrar la cultura y fomentar el hábito de lectura entre sus clientes, además de dar visibilidad al talento de los finalistas, ofreciendo relatos de menos de cien palabras que enganchan desde la primera línea. Las historias abarcan diferentes géneros, en una demostración de que la brevedad también puede resultar muy expresiva.

El libro se ha editado en formato bolsillo, pensado para facilitar su lectura, y también está disponible en versión digital, con el objetivo de llegar a más personas. Puede descargarse en www.gadismicrorrelatos.com.

Apoyo a la industria editorial

Esta acción es un ejemplo más del compromiso de Gadis con la cultura, recogido en su programa de Responsabilidad Social Corporativa, que le ha llevado a publicar más de 500.000 libros.

