Imagen de 'La gran recogida'. GADIS

Gadis y sus clientes aportan 220.000 kilos de alimentos a 'La gran recogida'

La donación económica asciende a 82.331 euros, que se repartirán entre 12 bancos de alimentos

La Gaceta

Salamanca

Lunes, 24 de noviembre 2025, 18:24

Comenta

Gadis ha reunido 220.000 kilos de alimentos y 82.331 euros en el marco de la campaña solidaria 'La gran recogida', que promueve la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) en todo el territorio nacional. Una ayuda que repartirá entre los 12 bancos de alimentos de Castilla y León y Galicia con los que colabora de forma habitual.

El compromiso de Gadis con las personas y con las familias en situación de vulnerabilidad ha llevado a la cadena de supermercados a sumarse, por 11º año consecutivo, a esta acción social, que se ha desarrollado entre el 7 y el 15 de este mes de noviembre en 221 puntos de venta de la comunidad castellanoleonesa y gallega.

Los clientes tenían la opción de realizar un donativo económico al pasar por caja y, en los Gadis de Ávila, Ponferrada, Salamanca y Zamora, también podían entregar alimentos no perecederos y productos de higiene. La respuesta solidaria ha sido muy positiva.

«Como siempre, nuestros clientes han mostrado su generosidad y su implicación con las personas que más lo necesitan. Un gesto que queremos agradecer, así como la presencia de voluntarios en los puntos de venta», señalan desde Gadis.

Impacto social positivo

La cercanía es una de las señas de identidad de Gadis, tanto en el desarrollo de su actividad empresarial como en las causas solidarias con las que está comprometida, para aumentar el impacto económico y social en el entorno. Con este propósito, la empresa se vuelca con iniciativas como 'La gran recogida', que contribuye a mejorar la vida de las personas y de las familias desfavorecidas.

La estrecha colaboración que mantiene con 12 bancos de alimentos (Banco de Alimentos de León, Palencia, Ponferrada, Ávila, Zamora, Valladolid, Salamanca y Segovia; provincias de A Coruña, Ourense, Lugo y Vigo) permite una mayor eficacia en el reparto de la ayuda.

Creando comunidad

La acción social de Gadis contribuye a crear una red de ayuda local, apoyando a las organizaciones del tercer sector, además de las numerosas causas solidarias propias que impulsa la cadena de supermercados. Solo a través de las cuatro últimas ediciones de 'La gran recogida' ha reunido más de 812.000 kilos de productos y más de 430.000 euros gracias a la solidaridad de sus clientes.

