LA GACETA premia el talento literario en su XIII Concurso Intergeneracional José Luis Baños, Tomás García Merino y Teresa Sánchez, ganadores del certamen. El jurado destaca la riqueza léxica presente en los 120 trabajos presentados al concurso

Un momento de la actuación de la Banda de Música de Villamayor en el Palacio de Figueroa, sede del Casino.

Roberto Zamarbide Salamanca Lunes, 24 de noviembre 2025, 21:56 Comenta Compartir

El talento literario y la música inspiradora protagonizaron en el Casino la gala de entrega de premios del XIII Concurso Literario Intergeneracional 'Memoria del corazón', organizado por LA GACETA.

El público que llenó el patio del Palacio de Figueroa aplaudió a los tres ganadores —José Luis Baños, Tomás García Merino y Teresa Sánchez— y disfrutó con las interpretaciones de la Banda de Música de Villamayor.

El director de LA GACETA, Julián Ballestero, que integró el jurado del certamen junto al periodistaSantiago Juanes, destacó la calidad media de los 120 trabajos presentados y la riqueza léxica del vocabulario de los pueblos y de las labores de la zona rural. «Hemos advertido también muchas referencias a la infancia y a la niñez, la que dicen que es la patria del ser humano», señaló.

José Luis Baños es el autor del relato ganador de este año, 'La última cacería del abuelo', en el que un niño acompaña a su abuelo en su última cacería y cierra para siempre una importante etapa de su vida, «con un giro final propio de los buenos cuentos», apuntó Ballestero.

Tomás García Merino, ganador del Mejor Microrrelato con 'Cuentacuentos', narra cómo las historias se van heredando de generación en generación, con un nieto que cuenta cuentos a su abuelo con Alzheimer, tal como éste lo hizo un día con el pequeño.

Finalmente, el premio especial para mayores de 60 años ha sido para Teresa Sánchez por su microrrelato 'Mariluz', que transcurre en un escenario de la posguerra española basado en recuerdos familiares. Para el jurado, la obra bebe «de la literatura picaresca, tan relacionada con Salamanca, pero pese a hablar de la miseria resulta divertidísima».

Los tres ganadores disfrutarán, como novedad este año, de la condición de socios del Casino durante un año, con acceso a sus instalaciones y a su atractiva programación cultural.

LA GACETA expresó durante el acto su agradecimiento a la institución social que preside Pedro Méndez, así como a las patrocinadoras del concurso: Universidad de Salamanca, Residencia Ballesol, Fundación General de la Universidad de Salamanca y Auditrón Centro Audiológico.

La Banda de Música de Villamayor, dirigida por Sergio García González, actuó al inicio y al final del acto, ofreciendo un programa de obras con referencias literarias.

Ampliar José Luis Baños, con Jaime González Lucas y Yolanda Cañizal.

Ampliar Tomás García Merino muestra su premio junto a Mar Juan y F. J. Rubio.

Ampliar Teresa Sánchez, junto a Ignacio García y Mónica Ponte.

Los ganadores

Mejor relato

José Luis Baños recibió el premio al mejor relato por 'La última cacería del abuelo'. Yolanda Cañizal González, gerente de la residencia Ballesol, le entregó un cheque por importe de 300 euros y una suscripción de 3 meses al periódico. Por su parte, Jaime González Lucas, director general de LA GACETA, le entregó una portada personalizada del periódico.

Mejor microrrelato

Tomás García Merino recibió el premio al mejor microrrelato por 'Cuentacuentos'. Francisco Javier Rubio Muñoz, director académico de Programas Formativos de Mayores de la Universidad de Salamanca, le entregó un cheque por importe de 300 euros y una suscripción de 3 meses al periódico. Mar Juan González, presidenta de la Banda de Villamayor, le obsequió con una portada personalizada de LA GACETA.

Premio mayores de 60 años

El premio fue para Teresa Sánchez por su microrrelato 'Mariluz'. José Ignacio García García, director técnico de Auditrón, le entregó un vale para una comida para dos personas en el Restaurante Pucela y una suscripción de 3 meses al periódico. También recibió una portada personalizada de manos de Mónica Ponte Taboada, directora de Nuevos Negocios de LA GACETA.