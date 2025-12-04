El F_VACE de la Universidad sobrepasa todas las expectativas de la organización El festival de VideoArte y Cine experimental recibe 1165 obras

El primer festival internacional de VideoArte y Cine Experimental, F_VACE USAL, dio a conocer los finalistas y ganadores de dicha muestra. El evento ha estado dirgido por Miguel Blázquez y promovido por el Servicio de Actividades Culturales de la Universidad de Salamanca.

La organización se ha sentido gratamente soprepasada al recibir 1.165 obras procedentes de más de 80 países y los cinco continentes, un volumen que, según los responsables: «Ha desbordado todas las previsiones y demuestra la extraordinaria vitalidad del videoarte contemporáneo». En la presentación han estado presentes Javier Panera director del Servicio de Actividades Culturales de la Universidad, que junto a Carlos Triguero y Beatriz Arroyo miembros del jurado señalaron que «la diversidad técnica, temática y geográfica de las piezas refleja un panorama artístico global donde conviven narrativas personales, enfoques experimentales y exploraciones tecnológicas de gran complejidad».

El Premio del Jurado, dotado con 1.000 euros y una exposición individual para el ganador, recayó en ´El humano artificial perfecto´, del chileno Rodrigo Robledo Maturana. La obra fue destacada por su capacidad para transformar una búsqueda cotidiana en Google en una compleja mezcla de formatos audiovisuales donde intervienen la inteligencia artificial, el collage digital y un montaje innovador. El jurado subrayó que la pieza resume a la perfección «la mezcla de lenguajes, tecnologías y códigos expresivos que define el videoarte actual, cada vez más difícil de clasificar».

La mención de honor del jurado se otorgó a ´Estética del Silencio´, de Isabel Burón Dios, una creadora formada en la Universidad de Salamanca cuyo trabajo destaca por la sensibilidad visual y la construcción poética de sus imágenes. En paralelo, el público eligió como obra ganadora 'Half-Life', de la rumana Laura Iancu, valorada por su potencia narrativa y su libertad formal. La mención del público fue para ´Terxilio´, de la artista peruana María Pía Ramírez Ortiz, reconocida por su enfoque personal y su tratamiento experimental del sonido y la imagen.

Las temáticas abordadas reflejan, además, las preocupaciones contemporáneas: crisis sociales y políticas, dilemas tecnológicos, patologías urbanas o identidades fragmentadas.

