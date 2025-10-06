El futuro energético se construye

Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El presidente de ACONSA, (Agrupación Empresarial de la Construcción y Servicios Auxiliares) Javier Tamames, afirma que «la transición energética no se logra solo con tecnología, sino construyendo, y nuestras empresas tienen un papel fundamental. Sólo con el trabajo conjunto de ingenierías, promotoras y, especialmente, de empresas del sector de la construcción y los servicios auxiliares, se conseguirá esta transformación».

Desde ACONSA se apuesta no sólo por continuar con la rehabilitación energética de edificios, sino también por participar activamente en la ejecución de nuevas infraestructuras energéticas.

«El reto de la descarbonización implica construir diferente y construir más. Y nuestras empresas están preparadas para asumir ese liderazgo técnico, logístico y humano», subraya Tamames. «Ya estamos viendo cómo muchas de nuestras empresas asociadas comienzan a participar en licitaciones para proyectos renovables o en trabajos auxiliares vinculados al despliegue de la red eléctrica», puntualizó el máximo responsable de ACONSA.

Y es que se hace imprescindible modernizar las infraestructuras que dan soporte a ese cambio. Aquí, las empresas del sector tienen un papel clave: desde la obra civil para canalizaciones y centros de transformación, hasta la instalación de sistemas de gestión inteligente o microgeneración energética.

En este contexto, ACONSA subraya la importancia de la colaboración de las administraciones públicas para avanzar hacia una burocracia ágil y eficiente.

