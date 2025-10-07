Fundaneed invita a romper el silencio frente al acoso La fundación organiza la séptima edición de las jornadas EducaMental. El proyecto acerca la salud mental a los más jóvenes con tres talleres para prevenir el acoso

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental que se celebra este 10 de octubre, la Fundación de Ayuda a Niños y Jóvenes en Salamanca (Fundaneed) acercó ayer herramientas para el bienestar emocional a los más jóvenes con una nueva edición de las jornadas EducaMental, una iniciativa que alcanza su séptima convocatoria.

La cita, que tuvo lugar en el aula magna de la Facultad de Psicología reunió a más de un centenar estudiantes de secundaria de los centros educativos Escuelas del Sagrado Corazón, IES Martínez Uribarri, Pizarrales y IES Lucía de Medrano.

Bajo el lema «es hora de romper el silencio», las jornadas buscan sensibilizar a los jóvenes sobre el impacto del acoso estudiantil en la salud mental, a la vez que se les otorgar herramientas para identificarlo y se les invita a denunciar cualquier situación en la que se presente.

Para ello, la fundación organizó tres talleres psicoeducativos e interactivos diseñados para empoderar a estudiantes, educadores y familias. Cada uno de ellos fue impartido por un profesional del gabinete psicológico de Fundaneed.

La primera acción formativa lleva por título '¿Qué es y qué no es acoso?' y estuvo a cargo de la psicóloga Sonia Martín González. En este primer acercamiento se buscó que los estudiantes aprendieran a identificar comportamientos tóxicos con el fin de eliminarlos y así fomentar un entorno seguro.

El segundo taller tuvo como eje central la imagen y el respeto. En este, el doctor Manuel Rodríguez Becerra profundizó sobre la importancia de la autoestima y la construcción de la autoimagen, dos conceptos fundamentales para llevar una vida saludable. Durante esta intervención se hizo hincapié en todo lo que ocurre a través de la pantalla.

De esta manera, con vídeos, dinámicas y actividades lúdicas los estudiantes se adentraron en los conceptos del ciberacoso y la autoestima digital. El taller tenía la finalidad de sensibilizar a los jóvenes sobre los efectos en la salud mental de los comentarios ofensivos, ataques y bromas de mal gusto en redes sociales.

La neuropsicóloga María Heredia Hernández cerró el ciclo de talleres con la ponencia «¡Rompe la cadena!». En este bloque se presentó a los estudiantes herramientas prácticas para identificar y detener la violencia en sus raíces para evitar que desencadene en una situación de acoso escolar.

Tres años apostando por la prevención

Con esta jornada, EducaMental alcanza su séptima edición acercando la salud mental a los estudiantes de secundaria. Desde que se puso en marcha hace tres años, la iniciativa ha llegado a 1.200 estudiantes de secundaria de diversos centros educativos.

La iniciativa, que cuenta con la colaboración de la Universidad de Salamanca, está enmarcada dentro del Proyecto Juvenal de Fundaneed. Una actividad que pone el foco en reforzar la salud mental de los más jóvenes y que tiene como objetivo organizar cada trimestre distintos talleres para difundir la importancia de la salud mental.

La propuesta ha contado con muy buena acogida tanto por parte de los profesores de los centros educativos como de los estudiantes. «Los chicos muestran mucho interés. Les gusta porque no se trata de una clase teórica, sino que son talleres interactivos y lúdicos en los que reciben herramientas útiles para su día a día», explicó durante la jornada, Pilar Samaniego, la presidenta de Fundaneed.