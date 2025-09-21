Fundación Venancio Blanco: el arte como práctica cotidiana

EÑE Salamanca Domingo, 21 de septiembre 2025, 06:52 Compartir

Con respecto a la infancia, Venancio Blanco dijo que el arte es «uno de los caminos más hermosos ―y más auténticos― para entender la vida». Habla Venancio de la importancia del arte en la formación del niño, pero esta enseñanza es válida para cualquiera, independientemente de su edad y de sus capacidades. Por eso la Fundación Venancio Blanco pone su empeño cada curso académico, en ofrecer los mejores talleres artísticos para llenar de pasión y crecimiento el día a día de la ciudadanía salmantina. Su estupendo taller, completamente equipado, es un lugar de libertad en el que podrás aprender y experimentar cada semana. Además, los Jardines y la Sala Santo Domingo de la Cruz, anexos al lugar de trabajo, potencian la creatividad con la naturaleza y el arte como fuentes de inspiración y sorpresa.

Las cuatro propuestas de aprendizaje artístico tienen lugar de octubre a junio, ambos incluidos. Multitécnica (lunes y jueves de 17:00 a 19:00 horas) es su taller más entrañable, dirigido a niños de entre 5 y 12 años. No se trata de una extraescolar más, sino de su primer acercamiento al arte desde un punto de vista libre, lúdico y experimental: dibujo, pintura, modelado y vaciado, maquetas y escenografías, estampación, land art...

Dirigido tanto a jóvenes como a adultos, el taller de Dibujo (martes de 16:30 a 18:00 horas) es adecuado tanto para quien busque mejorar su técnica como para interesados en dar sus primeros pasos en esta práctica. Los jóvenes disfrutarán, además, de las aplicaciones del dibujo al mundo de la ilustración, el cómic o la caricatura. Los talleres para adultos son accesibles a todos los niveles y capacidades. El curso de Grabado (martes y miércoles de 18:00 a 20:45 horas), una disciplina a menudo percibida como compleja, se afronta en sus talleres desde lo más básico y experimental hasta el rigor que aporta su maestra de taller. Puedes elegir entre la versión «avanzada», centrada en técnicas indirectas sobre metal, o la opción de iniciación/libre.

Por último, el taller de Encuadernación (viernes de 17:30 a 20:00 horas) se ha convertido en una de sus más exitosas propuestas, donde podrás aprender las técnicas más modernas de plegado y elaboración de libro/objeto de artista. Especialmente indicado si eres paciente y perfeccionista.

Encuentra esta información ampliada, incluidos los precios y el formulario de inscripción, en su página web.

Talleres Artísticos Fundación Venancio Blanco

640889320

www.fundacionvenancioblanco.org

