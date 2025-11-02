La Fundación General de la Universidad de Salamanca impulsa 25 nuevos prototipos con potencial de mercado en el Programa TCUE

Blanca Ares González, Federico Bueno de Mata y Óscar González Benito, durante la presentación de los Prototipos en Fonseca.

La Hospedería Fonseca acogió el pasado jueves de la jornada de presentación del Programa de Prototipos Orientados al Mercado. Organizada por la Fundación General de la Universidad de Salamanca, esta actividad se enmarca en el Plan TCUE 2024-2027, que impulsa la colaboración entre la Universidad y el tejido empresarial con el objetivo de transformar el conocimiento académico en soluciones aplicables al mercado.

El programa ofrece a estudiantes de últimos cursos de Grado y Máster la oportunidad de convertir sus proyectos de fin de estudios en prototipos viables comercialmente. Para ello, los participantes reciben asesoramiento especializado, apoyo técnico y recursos económicos, además de formación en emprendimiento, innovación y propiedad industrial.

En esta XVI edición, se han presentado 25 nuevos prototipos, que se suman a los 289 desarrollados desde su creación hace 16 año. Estos proyectos abarcan seis grandes áreas de aplicación. Así, en el ámbito de la sostenibilidad y el medio ambiente, los estudiantes han diseñado soluciones para la gestión responsable de los recursos, la eficiencia energética y la protección del entorno natural. En tecnología y automatización, los prototipos se centran en la mejora de la productividad mediante herramientas digitales y robóticas.

La inteligencia artificial destaca con proyectos que la aplican a la accesibilidad, la toma de decisiones o la interacción con datos. También la educación ha tenido un papel relevante, con iniciativas orientadas al aprendizaje adaptativo, la creación de recursos didácticos y la digitalización de la enseñanza.

Por su parte, la salud y el bienestar cuentan con prototipos que buscan mejorar la calidad de vida de los pacientes, prevenir enfermedades o facilitar el seguimiento médico personalizado.

Por último, en el área de inclusión social, los estudiantes han desarrollado ideas innovadoras que fomentan la igualdad de oportunidades y la accesibilidad para todos los colectivos.

Durante la presentación, el vicerrector de Transferencia, Innovación y Emprendimiento, Federico Bueno de Mata, destacó la importancia de un programa que «lleva realizándose con éxito desde hace 16 años» y que «ha demostrado que la innovación y el emprendimiento pueden surgir en cualquier ámbito del conocimiento».

Además de los 25 prototipos presentados este año, el programa acumula 68 registros de propiedad intelectual, cuatro patentes nacionales y tres contratos de cesión de derechos de explotación, además de varios premios y la creación de empresas derivadas de los proyectos universitarios.

Óscar González Benito, director gerente de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, subrayó el valor de esta iniciativa, «ya consolidada como una referencia envidiada en otros ámbitos regionales por su apuesta por la proyección de la Universidad».

González Benito recordó que, aunque el programa se gestiona desde la Fundación General de la Universidad de Salamanca, está plenamente integrado en el ecosistema de transferencia e innovación que lidera el Vicerrectorado de Transferencia, Innovación y Emprendimiento.

El director gerente expresó su agradecimiento al equipo de la Fundación, al personal docente y a los estudiantes por «dar contenido y sentido al programa, que año tras año demuestra su impacto en la sociedad y en el tejido empresarial».

Por su parte, Blanca Ares González, directora general de Universidades e Investigación de la Junta de Castilla y León, destacó el «reconocimiento, la alegría y la visibilización del trabajo bien hecho» por parte de la Universidad de Salamanca y la Fundación General.

Ares felicitó a todos los participantes, mentores e instituciones implicadas, y subrayó el papel pionero del Plan TCUE en la transferencia de conocimiento: «Hace quince años, cuando apenas se hablaba de innovación universitaria, este programa ya apostaba por conectar la investigación con el mercado. Hoy es un modelo inspirador para otras universidades y un ejemplo de eficacia».

Asimismo, reconoció el impulso del actual equipo rectoral y la creación de un vicerrectorado específico para la transferencia.

Como cierre de la jornada, se celebró un Escaparate Tecnológico en el hall de la Hospedería Fonseca, donde los asistentes pudieron conocer de cerca los proyectos desarrollados. La exposición incluyó una visita guiada para estudiantes de bachillerato y ciclos formativos.

Hay que destacar que ya está abierta la XVII edición del Programa de Prototipos Orientados al Mercado 2025/2026 para todos los centros de la Universidad, incidiendo especialmente en aquellos proyectos que cuenten con implicación, colaboración e interés empresarial. El plazo de presentación de solicitudes finalizará el próximo 14 de diciembre. Toda la información está disponible en la web, donde también pueden verse las fichas y vídeos de los prototipos seleccionados en esta edición.