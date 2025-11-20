La Fundación "la Caixa" impulsa con un millón de euros un proyecto biomédico del CIC de Salamanca

Jueves, 20 de noviembre 2025, 10:05 | Actualizado 10:20h. Compartir

La edición 2025 de la convocatoria de Investigación en Salud de la Fundación »la Caixa» ha seleccionado 34 nuevos proyectos de investigación biomédica puntera, a los que ha dotado con hasta un millón de euros cada uno. Los proyectos están liderados por 25 centros de investigación, universidades y hospitales españoles, y 9 portugueses.

La convocatoria, a la que se habían presentado en esta octava edición 714 propuestas de investigación básica, clínica y traslacional, está especialmente dirigida al abordaje de retos de salud en varios ámbitos: neurociencias, enfermedades cardiovasculares y metabólicas, oncología, enfermedades infecciosas y tecnologías facilitadoras en alguno de estos campos.

En esta edición, los acuerdos con la Fundación Breakthrough T1D y con la Fundación Luzón han permitido poner un mayor foco en la financiación de iniciativas centradas en la diabetes de tipo 1 —de la que se financian dos proyectos— y en la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) —con un proyecto seleccionado—. La convocatoria se realiza, además, en colaboración con la Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), organismo público vinculado al Ministerio de Educación, Ciencia e Innovación de Portugal, que destina 1,8 millones de euros a subvencionar 3 de los 9 proyectos portugueses premiados en esta edición.

Entre los seleccionados de este año hay un proyecto liderado por Isidro Sánchez-García, investigador del CSIC en el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca (CSIC-Universidad de Salamanca-FICUS), en consorcio con César Cobaleda Hernández, del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa; Manuel Ramírez Orellana, del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús; Lucas Moreno, del Vall d'Hebron Instituto de Investigación; Joaquín Duarte Calvete, del Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil E. P. E., y la Fundación Unoentrecienmil. El proyecto recibe una subvención de 1.000.000 euros de la Fundación »la Caixa» para desarrollar medicina preventiva contra la leucemia.

En palabras del investigador Isidro Sánchez-García, «durante décadas nos hemos centrado en tratar la leucemia cuando se manifiesta. Con este proyecto queremos cambiar ese paradigma: pasar de curar a prevenir. Si conseguimos detectar la leucemia antes de su aparición, estaremos dando un paso decisivo hacia una nueva forma de abordar el cáncer infantil».

Utilizando técnicas y modelos innovadores, el equipo de investigación pretende identificar los mecanismos epigenéticos responsables de la transformación de las células preleucémicas en cancerosas. Con la identificación de estos biomarcadores, aspiran a predecir y evitar la aparición de la leucemia.