La Fundación "la Caixa" impulsa con un millón de euros un proyecto biomédico del CIC de Salamanca
La Fundación «la Caixa» ha seleccionado 34 proyectos de investigación biomédica en su convocatoria de 2025, dotados con hasta un millón de euros cada uno. Entre ellos figura un estudio del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca para desarrollar medicina preventiva contra la leucemia
Jueves, 20 de noviembre 2025, 10:05
La edición 2025 de la convocatoria de Investigación en Salud de la Fundación »la Caixa» ha seleccionado 34 nuevos proyectos de investigación biomédica puntera, a los que ha dotado con hasta un millón de euros cada uno. Los proyectos están liderados por 25 centros de investigación, universidades y hospitales españoles, y 9 portugueses.
La convocatoria, a la que se habían presentado en esta octava edición 714 propuestas de investigación básica, clínica y traslacional, está especialmente dirigida al abordaje de retos de salud en varios ámbitos: neurociencias, enfermedades cardiovasculares y metabólicas, oncología, enfermedades infecciosas y tecnologías facilitadoras en alguno de estos campos.
En esta edición, los acuerdos con la Fundación Breakthrough T1D y con la Fundación Luzón han permitido poner un mayor foco en la financiación de iniciativas centradas en la diabetes de tipo 1 —de la que se financian dos proyectos— y en la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) —con un proyecto seleccionado—. La convocatoria se realiza, además, en colaboración con la Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), organismo público vinculado al Ministerio de Educación, Ciencia e Innovación de Portugal, que destina 1,8 millones de euros a subvencionar 3 de los 9 proyectos portugueses premiados en esta edición.
Entre los seleccionados de este año hay un proyecto liderado por Isidro Sánchez-García, investigador del CSIC en el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca (CSIC-Universidad de Salamanca-FICUS), en consorcio con César Cobaleda Hernández, del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa; Manuel Ramírez Orellana, del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús; Lucas Moreno, del Vall d'Hebron Instituto de Investigación; Joaquín Duarte Calvete, del Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil E. P. E., y la Fundación Unoentrecienmil. El proyecto recibe una subvención de 1.000.000 euros de la Fundación »la Caixa» para desarrollar medicina preventiva contra la leucemia.
En palabras del investigador Isidro Sánchez-García, «durante décadas nos hemos centrado en tratar la leucemia cuando se manifiesta. Con este proyecto queremos cambiar ese paradigma: pasar de curar a prevenir. Si conseguimos detectar la leucemia antes de su aparición, estaremos dando un paso decisivo hacia una nueva forma de abordar el cáncer infantil».
Utilizando técnicas y modelos innovadores, el equipo de investigación pretende identificar los mecanismos epigenéticos responsables de la transformación de las células preleucémicas en cancerosas. Con la identificación de estos biomarcadores, aspiran a predecir y evitar la aparición de la leucemia.