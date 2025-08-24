Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de un mamógrafo digital.

Así funciona el cribado de mama: doble lectura, confirmación y tratamiento

Durante el pasado año se superaron las 140.000 mamografías preventivas en Castilla y León

Javier Hernández

Salamanca

Domingo, 24 de agosto 2025, 15:38

El cribado de cáncer de mama de Castilla y León realiza anualmente más de 140.000 mamografías preventivas -y la cifra va en aumento- con el fin de detectar precozmente tumores en mujeres que no habían presentado síntomas.

Este cribado se realiza en mamógrafos distribuidos en Béjar, San Juan -se trasladará al nuevo centro de salud de Prosperidad- y el nuevo equipo adquirido para el centro de especialidades de Ciudad Rodrigo.

Al ser mamógrafos digitales, las imágenes se envían automáticamente a Valladolid, donde se ha centralizado la interpretación de las imágenes, pero debido al alto volumen de pruebas y al «déficit de radiólogos» que hay en España, se ha subcontratado con una empresa privada la doble lectura de estas pruebas. «Todas las mamografías tienen que ser vistas y firmadas por dos radiólogos diferentes, porque cuatro ojos ven más que dos», explica el profesor Framiñán.

Cuando una de estas pruebas arroja un resultado positivo, sospechoso o dudoso, los casos son derivados al hospital de referencia para que el equipo de Radiodiagnóstico realice pruebas de confirmación y, posteriormente, aplicar los tratamientos que se consideren. «Dependiendo de lo que se encuentre, procuramos ir de menos a más. Si es posible, se hace una ecografía, o una resonancia. Si es necesario, se pincha y se envía para su análisis a Anatomía Patológica», detallan

¿Qué se busca en una mamografía? «Buscamos asimetrías: que haya más tejido en el cuadrante izquierdo que en el derecho, por ejemplo. También buscamos microcalcificaciones, nódulos…». Esos síntomas de alerta pueden ser milimétricas manchas que son detectadas «con mucha experiencia y con unos monitores de especial resolución, homologados específicamente para las pruebas de cáncer de mama», explica Andrés Framiñán.

El doctor César Rodríguez añade que «el futuro en los cribados pasa también por la incorporación de la inteligencia artificial, que jamás podrá sustituir al radiólogo, pero que va a ser tremendamente útil para ayudar a que no se escape ningún detalle».

La extensión de los mamógrafos digitales ha supuesto un claro empujón a estos cribados porque «los anteriores equipos, sobre todo en pacientes jóvenes, no ofrecían imágenes claras. Se interpretaba mal porque las mamas de mujeres jóvenes son muy densas y tienen más tejido. En cambio, en las personas mayores hay más grasa y para nosotros es más fácil verlo. Con los nuevos equipos las imágenes son más claras y la inteligencia artificial, en efecto, es una gran ayuda frente a las microcalcificaciones. Estamos hablando de que normal no está homologado para la lectura e interpretación de mamografias».

