Fuerte repercusión de la huelga de médicos en el Hospital Solo funcionan 3 quirófanos para atender las urgencias

Una imagen de archivo de un quirófano del Hospital.

Marian Vicente Salamanca Viernes, 3 de octubre 2025, 11:46 | Actualizado 12:37h.

La huelga de médicos contra el Estatuto Marco de la ministra Mónica García está teniendo una fuerte repercusión en el Hospital, donde solo se están atendiendo las urgencias.

Solo están funcionando 3 quirófanos para atender a las urgencias de los 27 que están operativos un día laborable. También están abiertos los dos quirófanos de urgencias habituales. Todos los servicios funcionan como si fuera un día festivo.

Ya habían reducidos algunas operaciones programadas en previsión de que los médicos secundaran de forma masiva la jornada de huelga por el nuevo Estatuto Marco de Sanidad que desde hace meses enfrenta a sindicatos y al Misterio de Sanidad por las jornadas, la retribución y las guardias.

Las consultas también se habían reducido al mínimo para no causar mayores trastornos a los pacientes.

El conflicto con la ministra de Sanidad lleva tiempo enquistado y ha provocado numerosas movilizaciones y una huelga el pasado 13 de junio.

Muchos de los médicos del Hospital se han desplazado hasta Madrid para manifestarse a las puertas del Ministerio de Sanidad junto al resto de compañeros de profesión.