Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La pieza de la fuente que ha sido dañada. ALMEIDA

La fuente de Salamanca con más de 200 años de historia que ha sufrido daños este fin de semana

El Ayuntamiento trabaja ya para restaurarla

Carlos Rincón

Carlos Rincón

Lunes, 29 de septiembre 2025, 19:33

La concha labrada en piedra sobre la que caía el chorro de agua de la histórica fuente de Carmelitas que se encuentra en el paseo de Torres Villarroel, en los jardines de Salesas, ha aparecido este fin de semana rota. La construcción que inicialmente se encontraba en el convento de las Carmelitas Descalzas del paseo que lleva su nombre data de 1788.

Fuentes del Ayuntamiento apuntan que se desconoce si es producto de un acto vandálico o fruto del deterioro de la piedra y señalan que los técnicos municipales han comenzado a trabajar ya en la restauración del fragmento que se ha desprendido y que ya ha sido retirado.

La fuente del paseo de Torres Villarroel. ALMEIDA

Puede considerarse una de las fuentes más antiguas que se conserva en Salamanca. Se situó durante años al lado del convento de Carmelitas Descalzas del Paseo de Carmelitas y se trasladó hace años a la ubicación en la que hoy se encuentra: Torres Villaroel. Según la información recopilada por el historiador de arte y técnico de jardinería municipal Jacinto Pérez, esta fuente fue construida en el año 1788 para «regar los árboles del paseo».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Asalto en un conocido mesón de Cuatro Calzadas: el botín supera los 20.000 euros e incluye jamones y vino
  2. 2 Dos robos en chalés disparan todas las alarmas en Villamayor y la Policía Local intensifica los controles
  3. 3 Los hosteleros salmantinos alzan la voz: «Hacen daño y no hay defensa»
  4. 4 El último punky salmantino: «Soy un punk de postal, de tarjeta de plástico, no de suburbio»
  5. 5 De la sacristía a prisión: detenido por robar la cartera al párroco de San Marcos y usar su tarjeta en un bazar
  6. 6 Dolores Pérez, cien años bien vividos
  7. 7 ¿Qué ha ocurrido en Salamanca este domingo 28 de septiembre?
  8. 8 El lobo regresa a Salamanca y mata 19 ovejas en Villaseco de los Gamitos y Gejuelo del Barro
  9. 9 Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca este lunes 29 de septiembre
  10. 10 Albañiles piratas: así operan en obras domésticas ya pagadas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca La fuente de Salamanca con más de 200 años de historia que ha sufrido daños este fin de semana

La fuente de Salamanca con más de 200 años de historia que ha sufrido daños este fin de semana