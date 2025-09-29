La fuente de Salamanca con más de 200 años de historia que ha sufrido daños este fin de semana El Ayuntamiento trabaja ya para restaurarla

Carlos Rincón Lunes, 29 de septiembre 2025, 19:33

La concha labrada en piedra sobre la que caía el chorro de agua de la histórica fuente de Carmelitas que se encuentra en el paseo de Torres Villarroel, en los jardines de Salesas, ha aparecido este fin de semana rota. La construcción que inicialmente se encontraba en el convento de las Carmelitas Descalzas del paseo que lleva su nombre data de 1788.

Fuentes del Ayuntamiento apuntan que se desconoce si es producto de un acto vandálico o fruto del deterioro de la piedra y señalan que los técnicos municipales han comenzado a trabajar ya en la restauración del fragmento que se ha desprendido y que ya ha sido retirado.

Ampliar La fuente del paseo de Torres Villarroel. ALMEIDA

Puede considerarse una de las fuentes más antiguas que se conserva en Salamanca. Se situó durante años al lado del convento de Carmelitas Descalzas del Paseo de Carmelitas y se trasladó hace años a la ubicación en la que hoy se encuentra: Torres Villaroel. Según la información recopilada por el historiador de arte y técnico de jardinería municipal Jacinto Pérez, esta fuente fue construida en el año 1788 para «regar los árboles del paseo».