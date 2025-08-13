Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Un trabajador del sector de la construcción. ARCHIVO

Freno al éxodo laboral: llegan un 49% más de trabajadores a Salamanca de los que se marchan

Se encuentra entre las provincias con mayor tasa de entrada de profesionales procedentes de otros territorios

Carlos Rincón

Carlos Rincón

Salamanca

Miércoles, 13 de agosto 2025, 16:15

Tras años de éxodo laboral, especialmente de los más jóvenes, Salamanca ha logrado revertir esa fuga de mano de obra. Conforme a los datos del Boletín Trimestral del Mercado de Trabajo que publica el SEPE, entre abril y junio llegaron a la provincia un 49% más de trabajadores de los que se marcharon gracias a las nuevas contrataciones.

En el segundo trimestre se mudaron a otras provincias o la extranjero 4.098 salmantinos frente a los 6.124 que llegaron procedentes de otros territorios tras aceptar una oferta de empleo. Esta tendencia no es habitual en el resto del país. De hecho, solo hay once provincia en la que el saldo absoluto es mejor que el de Salamanca. Encabezan ese ránking Madrid (38.754) y Baleares (17.467) y les siguen Murcia (5.913), Álava (5.344), Gerona (5.007), Málaga (4.922), Barcelona (3.017), Zaragoza (2.982), La Coruña (2.794), Palencia (2.334) y Albacete (2.240). Si se atiende a la tasa de entrada de trabajadores en función de los contratos firmados, Salamanca tiene una de las diez más altas de España, un dato que contrasta con los años previos a la pandemia en los que eran más los que abandonaban la provincia.

En el primer trimestre del año, el balance también fue positivo para Salamanca al llegar 314 trabajadores más de los que se marcharon, un 9% más. En el cuarto trimestre de 2024 fueron casi un millar, y entre julio y septiembre del pasado año fue mayor el éxodo que la entrada en la provincia de profesionales que llegaban para trabajar en ella. El pasado verano se perdieron así 382 trabajadores, según el SEPE.

