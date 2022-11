Francisco Mayor, ganador del XXV Certamen ‘Jóvenes Pintores’: “Que el premio abra las puertas del DA2 es un acicate muy importante”

“El tejido cultural de las artes visuales en España camina parejo a la precariedad, así que necesita de concursos y becas”

¿Los concursos son fundamentales?

—Sí, así es. El tejido cultural de las artes visuales en España podríamos decir que siempre camina parejo a la precariedad y necesita de forma rotunda de concursos y becas para apoyar a los y las creadoras. Son una plataforma imprescindible porque, por un lado, proporcionan visibilidad, y por otro, y no menos importante, son fuente de financiación.

¿Cuál es la clave de su éxito?

—No creo que sea una clave, claro está que la calidad de la obra es imprescindible y esto se traduce en horas de taller en errores y aciertos, en pensamiento y hacer. La premisa principal es pintar y hacerlo en constante evolución, receptivo a los caminos que se van encontrando en el propio proceso. Pero este factor no es exclusivo. Existe, y tiene un peso relevante el factor suerte, sobre todo al inicio de la carrera. Con esto me refiero a que, aunque la obra sea estupenda, no tienes nada seguro. Tiene que ser buena, pero además tiene que ser oportuna. Por otro lado, también es imprescindible el apoyo externo. Para poder desarrollar una obra en profundidad se necesita una red de cuidados, una red de personas que te sostienen y apoyan en el sentido más amplio. En esto estoy absolutamente seguro, sin la ayuda a todos los niveles de mi familia, de mi pareja Rocío y hasta de mi perro, que me obliga a salir a la calle, no hubiera podido dedicarme a las artes visuales de la forma en la que lo estoy haciendo. Creo que la creación es un proceso colectivo porque se encuentra influido de forma decisiva por el entorno.