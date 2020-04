Francisco Bellón: “La mina de Retortillo es una oportunidad para el empleo y la recuperación económica”

La mina de Retortillo cuenta ya con más de 120 autorizaciones e informes favorables de las administraciones local, regional, nacional y europea, cumpliendo estrictamente con todos los requisitos técnicos y medioambientales, y estamos esperando las últimas dos, que por otra parte podemos decir que son autorizaciones completamente regladas y que no están sujetas a interpretaciones subjetivas. Confiamos en que el proyecto salga adelante lo antes posible y que suponga un revulsivo tanto para la creación de empleo como de actividad económica en la región salmantina.

¿Realmente la mina va a tener un impacto relevante?

Sin lugar a dudas. De hecho, yo diría que ya lo ha comenzado a tener, y no sólo por las cifras que estábamos comentando y por la transformación que la creación de empleo y riqueza va a suponer a futuro en otro tipo de actividades y negocios, sino también por el impacto que ya se ha puesto de manifiesto mediante la contratación de decenas de personas de los municipios adyacentes, y por la contribución económica que Berkeley ha realizado ya a los municipios, que a día de hoy suma 470.000 euros, de los que 330.000 euros han recalado en el municipio de Retortillo y la cantidad restante entre Villavieja y Villares de Yeltes. Estamos hablando de revitalizar por completo una comarca y hacerlo además en un momento especialmente delicado para la economía tras el COVID-19. En Salamanca hay otro caso, como la mina de Wolframio de Barruecopardo que, a la vista está, ha dado un giro de 180ª grados a la situación en la que se encontraba el municipio y su zona de influencia. La mina de Retortillo sin duda dará un vuelco muy significativo a los municipios en los que se enmarca y a los limítrofes, y ello sin olvidar que además haremos un proyecto minero, moderno y de referencia no sólo en España sino a nivel europeo e internacional.

¿Es el uranio un mineral seguro?

El hecho de que algo sea seguro o no, no depende de su naturaleza, sino de cómo se maneja. Algo aparentemente inocuo puede suponer riesgo si no se maneja adecuadamente. En nuestro caso, hemos desarrollado el proyecto de manera que se evita cualquier riesgo derivado del mismo, hemos encargado multitud de informes a empresas especializadas independientes que demuestran que el impacto radiológico del uranio en la zona para un habitante que viva y se alimente exclusivamente en el área del proyecto equivaldría a hacerse una radiografía de tórax al año, o lo que es lo mismo, la mitad del límite impuesto por el organismo regulador y menos de un 5% del valor actual de radiación natural en la zona. Esto además ha sido confirmado por el Consejo de Seguridad Nuclear, por lo tanto, como decía, podemos afirmar que el ‘Proyecto Retortillo’ es completamente seguro para la salud.