La «fórmula Sánchez» en Salamanca: un 17% más de recaudación en impuestos y un 77% menos en nueva inversión Los salmantinos pagaron a Hacienda en los siete primeros meses del año casi 69 M€ más que en 2024 pero la licitación de obra pública en la provincia se ha desplomado a una cuarta parte en el último año

Carlos Rincón Miércoles, 17 de septiembre 2025, 06:00 Comenta Compartir

Salamanca aporta más a la caja común pero recibe menos. Es la conclusión que se desprende de los últimos datos de licitación de obra pública y de recaudación tributaria del Estado. Cada día Hacienda cobra a los salmantinos una media 323.071 euros más en impuestos que el año pasado. Sin embargo, el resto de los ministerios destinan a obra nueva tan solo una cuarta parte de los fondos que invertían el pasado año.

Hace tan solo dos días que el presidente del Gobierno apremió a los ministros a cerrar el primer esbozo del proyecto de Presupuestos Generales del Estado del próximo año. De aprobarse, serían los primeros en tres años. Aunque las cuentas en vigor son las confeccionadas para 2023, todavía quedan importantes inversiones comprometidas en ellas cuyas obras siguen sin empezarse, como el nuevo enlace de Buenos Aires o el tercer edificio del Centro de la Memoria Histórica. Sin embargo, la licitación de obra pública por parte del Estado se ha desplomado en 2025.

Entre enero y agosto, el importe de los contratos para la ejecución de obra pública y edificaciones en la provincia ascendió a 15,7 millones de euros. Es menos de una cuarta parte del montante que se movilizó en el mismo periodo de 2024, cuando fueron 68 millones, según los datos publicados por la Cámara de Contratistas de Castilla y León. La caída es del 77 %. Es la provincia de la Comunidad, solo por detrás de Segovia (13,6 millones) en la que menos esfuerzo ha hecho el Ejecutivo de Pedro Sánchez en los primeros ocho meses del año. Muy lejos quedan los 456 millones de euros movilizados en Burgos a través de licitaciones de obra pública en este mismo periodo o los 329, de Valladolid.

En los mismos días en los que se han conocido los datos de licitación, la Agencia Tributaria ha dado a conocer unos datos de recaudación que bate los récords ya alcanzados en los últimos años. En los seis primeros meses de este año, las arcas estatales han ingresado de los salmantinos 467 millones de euros. Son 68.5 más que en el mismo periodo del año pasado. Este aumento del 17,2 % llega a través de los dos principales tributos.

A través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), Hacienda percibió desde la delegación de esta provincia casi 280 millones de euros, 39,6 más (16,5 %) que en los mismos siete meses de 2024. El aumento de las cifras de trabajadores ha influido, pero aún más la subida oculta de la presión fiscal derivada de la inflación.

Precisamente la escalada de precios también ha sido decisiva, junto al incremento del consumo, para que la recaudación del IVA se haya elevado un 17,8 %, que se traduce en 148,9 millones de euros pagados por los salmantinos entre enero y julio, 17,8 más que el pasado ejercicio. También el Impuesto de Sociedades ha mejorado su recaudación en Salamanca en un 14,6 %, al pasar de 27,5 a 31,5 millones. Sin embargo, este mayor esfuerzo de los salmantinos no se ha traducido en un incremento de la inversión en nuevos proyectos de obra pública.

La recaudación del Estado en Salamanca ha aumentado un 62 % desde que gobierna Pedro Sánchez. Si en los siete primeros meses del año en 2018, la Agencia Tributaria ingresó de los salmantinos 288,5 millones de euros, este año han sido 467,6. El dinero que pagan en impuestos es ya más del doble que lo que abonaban en 2014.