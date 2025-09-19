Formación universitaria a la medida de la exigencia del mercado laboral El Centro de Formación Permanente de la Universidad de Salamanca presenta una amplia oferta de títulos propios, cursos específicos e incluso microcredenciales

EÑE Viernes, 19 de septiembre 2025, 06:08 Compartir

Universidad de Salamanca Títulos Propios

Teléfono de contacto 923 29 44 00 (ext. 1173 y 1174)

Página web formacionpermanente.usal.es/info

En un mercado laboral cada vez más competitivo, contar con una preparación especializada marca la diferencia. Conscientes de esta realidad, desde la Universidad de Salamanca se impulsa la formación continua a través de su Centro de Formación Permanente. Este espacio académico está diseñado para ofrecer a estudiantes y profesionales la posibilidad de complementar su trayectoria, adaptándose a las demandas reales de las empresas y a las exigencias de un entorno profesional en constante transformación.

El compromiso de la institución pasa por ajustar su catálogo de estudios a lo que requieren tanto el tejido empresarial como los diferentes sectores profesionales. De esta manera, se busca que quienes se forman en la Universidad de Salamanca encuentren más facilidades para integrarse en el mercado laboral y progresar en su carrera.

El Centro de Formación Permanente pone a disposición de los interesados una variada oferta de títulos propios: Máster, Diploma de Especialización y Experto. A esta se suman los Diplomas de Extensión Universitaria, cuya carga lectiva puede ir desde las 15 hasta las 120 ECTS. El acceso está abierto a titulados universitarios, aunque para los Diplomas de Extensión Universitaria basta con haber cursado Bachillerato o un ciclo formativo de grado superior.

La programación se articula en dos convocatorias anuales: la primera entre el 15 de septiembre y el 15 de noviembre; y la segunda entre el 15 de febrero y el 15 de mayo. Además, los títulos se pueden cursar de manera presencial, semipresencial o completamente a distancia, lo que ofrece flexibilidad a quienes necesitan compatibilizar su formación con su actividad profesional. La diversidad de contenidos es otro de sus puntos fuertes, abarcando desde las Ciencias Sociales y las Humanidades hasta la Biomedicina, siempre con la premisa de responder a los cambios y necesidades del mercado.

Junto a estos programas, el Centro también organiza Cursos de Formación Específica, concebidos para actualizar o ampliar conocimientos en ámbitos concretos con un enfoque científico, tecnológico, humanístico, artístico o cultural. Muchos de ellos se integran en propuestas más amplias y reconocibles como los Cursos de Verano, Cursos Cero o Cursos Abiertos.

Finalmente, las Actividades Formativas Especializadas completan la oferta. Jornadas, congresos, seminarios, simposios o encuentros profesionales permiten validar competencias adquiridas y generar espacios de intercambio entre expertos, alumnado y profesionales de distintos campos.

Con esta amplia propuesta, la Universidad de Salamanca reafirma su vocación de servicio y su apuesta por la formación continua como herramienta clave para impulsar la empleabilidad y la especialización.