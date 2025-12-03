La Fonda Veracruz, espacio de bienvenida a Salamanca, a disposición del tejido asociativo y cultural de la ciudad

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 05:00 Compartir

La Fonda Veracruz es uno de los rincones con más encanto de Salamanca. Un edificio del siglo XIX, con estructura exterior de adarve, simulando un patio o calle sin salida, nos retrotrae a la antigua judería que estuvo asentada en la calle que da nombre a la misma.

En diciembre del pasado año, el espacio reabrió sus puertas como Centro de Recepción de Visitantes. El Ayuntamiento ha rehabilitado este singular espacio como centro cultural y centro de recepción de visitantes, con zona de descanso, información turística, aseos públicos y consigna.

La versatilidad de este edificio ha permitido además que se ponga a disposición del tejido asociativo y cultural de Salamanca con varios despachos, zonas comunes y salas de exposiciones. Un espacio para reforzar la atención a todos aquellos que eligen Salamanca como destino de sus escapadas o excursiones.

Asimismo, ha sido escenario de propuestas teatralizadas en los programas Salamanca Culta y Oculta y Las Llaves de la Ciudad.

El edificio consta de una planta baja y tres superiores. La baja está íntegramente dedicada a la atención a los visitantes. Su cercanía al punto de llegada de autobuses turísticos en la plaza del Mercado Viejo constituye una ubicación estratégica y muy práctica, convirtiéndose en una de las primeras imágenes que se lleven muchos de los visitantes de Salamanca.

Equipado con los servicios más modernos y la última tecnología, dispone de un punto de información turística atendido por dos profesionales contratados para este fin y dotado de consigna con aparca bicis, sala de descanso y sala de internet. Además, se ha instalado un tótem digital conectado a la nueva plataforma turística inteligente donde mostrar lo mejor de la oferta de Salamanca de una forma accesible y moderna. Asimismo, se han construido aseos accesibles con cambiador para bebés que, en palabras del alcalde, «refuerzan el compromiso municipal» en este sentido. La red de aseos públicos alcanza ya los 36 entre los ubicados en edificios municipales y las cabinas emplazadas en varios parques y espacios públicos.

En las plantas primera y segunda se han habilitado despachos para las asociaciones que lo habían solicitado. De momento contarán con espacio propio el Ateneo de Salamanca, la asociación de vecinos del Bretón y el Círculo Hispanoamericano.

Estas dos plantas también tienen despachos y salas comunes tanto para uso municipal como para colectivos que lo soliciten con el propósito de celebrar conferencias, presentaciones literarias, reuniones profesionales, talleres… Asimismo, la Fonda Veracruz será también una magnífica sala de exposiciones. Tanto en la primera planta como en la tercera o bajocubierta hay espacios dedicados a este fin.

Datos

Desde su apertura el 19 de diciembre de 2024, hasta el 31 de octubre de 2025, el Centro de Recepción de Visitantes de la Fonda Veracruz ha recibido 42.455 visitantes que han realizado consultas en la Oficina de Información Turística situada en el edificio.

El 52,34% de estas consultas han sido realizadas por españoles mientras que el 46,345% han sido realizadas por visitantes internacionales.

La principal procedencia nacional registrada en este punto de información ha sido Andalucía, con el 12,78% de las consultas nacionales seguida de Madrid con el 11,22%. En el plano internacional, la principal procedencia ha sido Francia, con el 19,16% de las consultas internacionales, seguida de Asia.