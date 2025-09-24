Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

La ministra de Igualdad, Ana Redondo. E.P.

La Fiscalía de Salamanca denunció fallos de cobertura y de recarga de batería en las pulseras antimaltrato en 2023 y 2024

Provocan continuas incidencias» que no son quebrantamientos reales del alejamiento y conllevan sentencias absolutorias en casos en los que se acusa al agresor de no llevar el brazalete

Carlos Rincón

Carlos Rincón

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 05:55

Al igual que la Guardia Civil y los jueces, la Fiscalía Provincial de Salamanca también es consciente del deficiente funcionamiento de las pulseras antimaltrato desde hace más de dos años y lo ha denunciado de forma reiterada. Tanto en la memoria anual de 2023 como en la de 2024, el representante del Ministerio Público en la provincia incide en que «los dispositivos continúan con los problemas de cobertura y recarga de la batería que provocan continuas incidencias sin que éstas constituyan verdaderos quebrantamientos de la medida o pena impuesta».

Los mismos errores en el sistema que en 2018 permitieron que el delincuente Anibal García Carro quedase absuelto hasta en tres ocasiones por haberse saltado supuestamente la orden de alejamiento de su víctima, han continuado produciéndose sin que el Ministerio de Igualdad haya tomado cartas en el asunto. «Y estos fallos técnicos a su vez provocan sentencias absolutorias, ante los escritos de acusación del Ministerio Fiscal por separación del brazalete o llamadas perdidas, pese a ser conductas reiteras por el acusado», recogen las dos memorias que el departamento que dirige Ana Redondo no ha tenido en cuenta hasta ahora.

Pese a todo, la ministra defendió este martes que las pulseras antimaltrato son «un sistema que funciona», por lo que manifestó que seguirá apostando por ellas. «Se han superado las dificultades, todo funciona, hemos salvado vidas», aseguró en los pasillos del Congreso, según declaraciones recogidas por Europa Press. Añadió que «no hay ninguna mujer con el dispositivo puesto que haya sido asesinada» y que «ese es el resultado» a valorar. «Es un sistema que funciona, que salva vidas a diario, que además está conectado con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», dijo la ministra.

«Cada vez son más jueces los que confían en este sistema». Aseguró el martes Redondo antes de incidir en que en siete años se ha pasado de 1.800 dispositivos activos de este tipo en España a 4.500. A la titular de Igualdad le parecen datos lo suficientemente significativos para demostrar que este sistema funciona. Sin embargo, si se atiende a los datos de la provincia de Salamanca es evidente que los jueces no confían en este sistema de seguimiento, cuyo uso se ha reducido al mínimo —solo tres dispositivos activos frente a los ocho de 2018—. Todo ello sumado a las advertencias, avisos y denuncias realizadas por jueces, fiscales y Guardia Civil de los reiterados fallos que sufren.

Pese a la defensa que hace Redondo, el Ministerio de Igualdad licitará «en unos meses» un nuevo contrato para la gestión de los dispositivos Cometa de control telemático de agresores machistas, que incorporará «mejoras técnicas» como la incorporación de una plataforma para disponer en todo momento de los datos de estos dispositivos.

