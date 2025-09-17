El fiscal jefe advierte que Salamanca es ruta de paso de grandes alijos y foco de plantaciones de marihuana en pueblos despoblados La Fiscalía Antidroga celebra en la ciudad su Junta Especial hasta el viernes | La fiscal general ha anunciado una nueva estrategia contra el blanqueo para ahogar económicamente a los narcos: «Si les cortamos los recursos les dejamos sin futuro delictivo»

Salamanca acoge la reunión anual de la Junta de Delegados de la Fiscalía Especial Antidroga, un encuentro que convierte a la ciudad en punto neurálgico de la estrategia judicial y policial contra el narcotráfico en España. La inauguración del cónclave se ha celebrado este miércoles con la participación de la fiscal general antidroga, Rosa Ana Morán; el rector de la Universidad, Juan Manuel Corchado; y el fiscal jefe provincial, Juan José Pereña.

El encuentro, en el que participan 34 fiscales de todo el país, busca reforzar la unidad de criterios en el tratamiento de los procedimientos de tráfico de estupefacientes y blanqueo de capitales, así como estrechar la cooperación con Policía Nacional, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera.

Nueva estrategia contra el blanqueo y daños colaterales del narcotráfico

En su intervención, Rosa Ana Morán ha destacado que la gran novedad de esta edición será la aprobación de una estrategia específica contra el blanqueo de capitales, considerada la vía más efectiva para desmantelar a las grandes redes. «Las organizaciones pueden perder alijos, pero si les cortamos los recursos económicos les dejamos sin futuro delictivo», ha apuntado. Para la fiscal, la lucha actual va más allá de los decomisos de droga: se centra en rastrear cuentas, sortear entramados financieros internacionales y lograr que las fortunas ilícitas regresen a las arcas públicas mediante condenas y embargos.

La fiscal también ha llamado la atención sobre los daños colaterales del narcotráfico, como la violencia criminal, violencia de género, la explotación de personas vulnerables empleadas como «mulas» o cuidadoras de plantaciones, e incluso el impacto medioambiental de los cultivos de marihuana y del transporte clandestino de sustancias.

Salamanca, cruce de rutas

Por su parte el fiscal jefe, Juan José Pereña, ha subrayado la importancia que tiene la provincia en este fenómeno al encontrarse en un eje estratégico: la Ruta de la Plata y el corredor Madrid-Oporto. «Estamos en un cruce de grandes caminos, lo que hace que gran parte de la droga de gran escala pasa por Salamanca», según Pereña, que ha alertado de la expansión y proliferación de plantaciones ilegales de marihuana en pueblos despoblados de la provincia y de la frontera con Portugal. Una tendencia que aprovecha la despoblación rural para instalar invernaderos o naves dedicadas al cultivo intensivo.

Asimismo, tanto Pereña como Morán han remarcado una carencia significativa en la provincia: Salamanca no dispone de un delegado específico de la Fiscalía Antidroga, al igual que ocurre en toda Castilla y León. Esta falta de especialización constituye, a su juicio, un déficit a la hora de combatir un problema cada vez más complejo.

El rector, Juan Manuel Corchado, ha recordado el estrecho vínculo entre la Universidad de Salamanca y el ámbito judicial, especialmente a través de sus estudios de Derecho y Criminología. Corchado ha destacado que la institución se ha convertido en un socio estratégico para quienes velan por la seguridad ciudadana gracias a su aportación en investigación, innovación tecnológica e inteligencia artificial aplicada a la lucha contra el crimen organizado: «Acoger a los fiscales antidroga es un honor y una manera de mostrar que el conocimiento también combate las amenazas sociales más graves».

La Junta de la Fiscalía Antidroga continuará en Salamanca hasta el viernes, 19 de septiembre, dejando tras de sí no solo directrices operativas contra el narcotráfico, sino también un mensaje claro: el combate contra la droga se libra en todos los frentes, desde los cultivos ilegales hasta las complejas redes financieras que alimentan a las mafias.