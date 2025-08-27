La firma de hipotecas sobre vivienda se eleva a máximos desde 2011 Entre enero y junio se rubricaron en Salamanca un 43 % más de préstamos que en 2024

El mercado de la vivienda sigue en auge. Siguiendo la tendencia de meses anteriores, el número de firmas continúa ascendiendo con respecto a los mismos meses del pasado año 2024. Según los profesionales del sector inmobiliario, está siendo determinante el comportamiento del euríbor, que en los dos últimos años se ha visto reducido, así como el precio inaccesible de los alquileres, que hace que muchos se decanten por una hipoteca.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan que los préstamos para la adquisición de vivienda en la provincia de Salamanca se ha elevado a cifras que no se alcanzaban desde hace trece años, desde el año 2011.

Solo en el mes de junio se contrataron en la provincia 243 préstamos bancarios de este tipo para la adquisición de vivienda, lo que supone un 80 % más que en el mismo mes del ejercicio anterior, según los datos del INE.

Entre enero y junio de este año, se firmaron en Salamanca 1.305 hipotecas para la adquisición de vivienda, un dato que supone un 43 % más que las suscritas en los primeros seis meses del pasado 2024.

Como reconoce el presidente del Colegio de Agentes Inmobiliarios de Salamanca,Valentín Rodríguez «no es comparable el precio del alquiler ahora a cómo estaba hace unos años, por ello hay muchos que deciden pagar una hipoteca, porque no hay tanta diferencia a pagar un alquiler», explica, añadiendo que la bajada del euríbor también ha ayudado al alza de la firma de hipotecas.

En cuanto al importe de las hipotecas, durante el mes de junio los préstamos suscritos sumaron una cuantía de 28,1 millones de euros, lo que supone que el importe medio de los préstamos supera los 115.000 euros. Un dato que contrasta con los 13, 1 millones del mes de junio del pasado año 2024.

En cuanto a datos nacionales, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 31,7 % en junio respecto al mismo mes de 2024, hasta sumar 41.834 préstamos, su mayor cifra en este mes desde el ejercicio 2022, según los datos del INE.

En los seis primeros meses del año, el número de hipotecas para la compra de una vivienda se ha incrementado un 24,9 %, con avances del 42,5 % en el capital prestado y del 14,1 % en el importe medio de los créditos concedidos.

En total, en el primer semestre de 2025 se han formalizado 243.257 préstamos hipotecarios sobre viviendas, la mayor cifra para este periodo desde el año 2011.

Por su parte y según las cifras más recientes publicadas por el INE sobre la compraventa de viviendas, que confirman el buen momento que atraviesa el mercado inmobiliario, la provincia de Salamanca ha experimentado un notable dinamismo en el sector. Hasta finales de junio, se han formalizado en la provincia un total de 2.192 operaciones de compraventa de viviendas, lo que supone un incremento superior al 29 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.

