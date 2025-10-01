Fin al periodo de gracia en la zona peatonal Los accesos diarios en septiembre subieron de 7.000 a 10.000, pero los incumplimientos bajaron a la mitad

Belén Hernández Salamanca Miércoles, 1 de octubre 2025, 19:58 | Actualizado 20:11h.

Este lunes ha concluido el «periodo de gracia» para entrar en la zona peatonal (Zona de Bajas Emisiones 1) de Salamanca sin ser multado, un plazo que comenzó el pasado 1 de julio.

Los lectores de matrículas ya han comenzado a trasladar las infracciones para la tramitación de sanciones, que ascienden a 100 euros. Tras un plazo de tres días para presentar alegaciones y justificar el acceso al espacio restringido, el mecanismo se activará y las multas llegarán a los conductores «en un periodo inferior a un mes», según subrayan fuentes municipales.

Si se mantiene la tendencia registrada entre el 1 y el 19 de septiembre, último periodo con datos disponibles, las infracciones seguirán cayendo a pesar del paulatino aumento de accesos.

El día 1 de septiembre entraron 7.020 vehículos, mientras que el día 19 fueron 10.060, un 43,3 % más. En paralelo, las entradas sancionables bajaron del 4,02 % inicial al 2,35 %.

Según el Ayuntamiento de Salamanca, durante la semana en que comenzó el curso escolar los accesos al centro crecieron un 33 %, manteniéndose en esas cifras la semana siguiente.

Si el 1 de septiembre se habrían librado de multa 836 vehículos gracias a la «bula municipal», el día 19 fueron 593, lo que supone un descenso significativo.

Todo apunta a que el cumplimiento de la ordenanza que regula la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) será aún mayor ahora que las sanciones ya están activas y después de tres meses de adaptación, datos que se conocerán en las próximas semanas una vez que se depuren las cifras y se descarten las matrículas que han justificado el acceso en los tres días posteriores de plazo.

Como curiosidad, el mayor volumen de accesos a la ZBE 1 se registró entre el miércoles 10 y el viernes 12, en plenas Ferias y Fiestas de Salamanca.

Ese viernes accedieron al área peatonal 12.102 vehículos, lo que supone una media de 200 coches a la hora. No obstante, muchos repitieron paso: de media, cada vehículo entró en la zona dos veces y media al día, una constante a lo largo de todo el mes de septiembre.