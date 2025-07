Por fin unos '4 Fantásticos' a la altura de lo que Stan Lee merecía

La Gaceta Viernes, 25 de julio 2025, 17:19 Comenta Compartir

Para amantes de los cómics, es un hecho histórico. Los Cuatro Fantásticos, primer grupo de superhéroes de Marvel -sí, más antiguo que los X-Men o que los Vengadores-, creado en 1961 por los míticos Stan Lee (escritura) y Jack Kirby (dibujo), al fin se integran en el UCM, el Universo Cinematográfico de Marvel. El productor Kevin Feige, presidente de la compañía, llevaba décadas persiguiendo los derechos, tras varias adaptaciones al cine que se saldaron con sonoros fracasos. Tanto la de 2005 con Jessica Alba y Chris Evans como la de 2015 con Miles Teller y Michael B. Jordan, bastante mediocres, despertaron el rechazo del público y de la prensa. Finalmente, Disney compró 20th Century Fox, y si en julio de 2024 fueron Deadpool y Lobezno los que se incorporaron a su catálogo, este verano le toca el turno a Reed Richards (Mr. Fantástico), Sue Storm (La mujer invisible), Ben Grimm (La cosa) y Johnny Storm (Antorcha Humana). Los 4 Fantásticos: primeros pasos ha recibido unas primeras críticas elogiosas, después de muchos meses de expectativas. Parece que el icónico equipo se redime en este reboot (relanzamiento), que se estrena ya en Van Dyck y Van Dyck Tormes y que pone los cimientos para el siguiente gran paso de la compañía: Avengers Doomsday (2026).

Desde que se anunció el proyecto, el público se frotaba las manos. Había indicios inmejorables, empezando por el reparto, de muchos quilates: una estrella como Pedro Pascal (The Last of Us, Narcos, The Mandalorian), acompañado de Vanessa Kirby (famosa por Napoleón, Misión Imposible y The Crown, y Copa Volpi en Venecia por Fragmentos de una mujer), Joseph Quinn (el metalero de Stranger Things, luego presente en Gladiator 2, Un lugar tranquilo: Día 1 y, pronto, en los biopics de los Beatles que prepara Sam Mendes) y Ebon Moss-Bachrach, protagonista de la serie The Bear junto a Jeremy Allen. El cuarteto se ve las caras con Silver Surfer, aquí en la piel de Julia Garner (Ozzark), heraldo del supervillano Galactus (Ralph Ineson). Porque esa es otra de las grandes bazas del filme: el mejor enemigo posible, uno con entidad propia desde su primera aparición en 1966. Aquí, el Devorador de Planetas amenaza a la Tierra con su llegada. Eso sí, el tono grave de épica cósmica se combina con uno de tragicomedia familiar, más despreocupado, para una aventura colorista apegada al espíritu de los cómics clásicos. Es la línea que también sigue su estética, retrofuturista, como homenaje a los años 60. Si del guión se ocupan, entre otros, los reputados Josh Friedman (Avatar, La guerra de los mundos) y Eric Pearson (Godzilla vs. Kong), detrás de la cámara está el californiano Matt Shakman (1975), director de series como Succession, Juego de tronos, Mad Men o la mejor de Marvel, WandaVision.