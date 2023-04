Fin de la excusa de la demanda: casi el doble de viajeros que en prepandemia con un tren menos

Más de 2.100 viajeros se subieron de media al día a los trenes de servicio público que conectan Salamanca y Madrid. Casi el doble que antes de la pandemia. A pesar de que todavía hay un Alvia menos y de que hasta abril del pasado año no se recuperó la tercera frecuencia del tren rápido, en todo 2022 Renfe registró un 85% más de desplazamientos a través de este corredor ferroviario que en el año anterior a la irrupción de la covid.

Sin ni siquiera incluir los pasajeros que pagan por un billete de Alvia —por considerarse un servicio comercial—, pero sí a los que se suben a ese mismo tren con los abonos de usuario recurrente —Avant— y sumándolos a los que usaron los Media Distancia que tardan casi tres horas en hacer todo el recorrido, la compañía ferroviaria contabilizó 756.080 pasajeros el pasado año. Sin haber recuperado todos los servicios suspendidos por la crisis sanitaria y sin fecha aún para que se restablezcan el cuarto Alvia y los trenes-hotel que conectaban Madrid y Lisboa a través de Salamanca, la cifra es muy superior no solo a los 324.400 viajeros de 2021, sino también a los 408.300 de 2019, según los datos facilitados por Renfe.

Por otra parte, es más que probable que la media de más de 2.100 viajeros al día que montan en los trenes que son obligación de servicio público en el corredor Salamanca-Madrid, casi 900 más que en 2019, se quede ya muy corta. ¿Por qué? Porque el mayor crecimiento de pasajeros se produjo a partir del 1 de septiembre, cuando el Gobierno lanzó los abonos gratuitos para usuarios habituales. Solo los salmantinos adquirieron 37.100 abonos en esos tres meses.

Como consecuencia de la gratuidad de los viajes en MD y Alvia para quienes poseen estos títulos, son desde entonces muchas las jornadas, especialmente viernes y domingo, en las que no queda ninguna plaza libre en los trenes que circulan por este corredor, como ocurre este fin de semana y también el puente de mayo. Eso supone que un único día se pueden llegar a contabilizar más de 4.200 viajeros entre los tres Alvia y siete Media Distancia en cada sentido. De esta forma, entre septiembre y diciembre del pasado año la alta ocupación compensó la menor demanda que existía a principios de 2022, con lo que la media del actual ejercicio, en la que se mantienen estos abonos gratuitos, sería más elevada.

De acuerdo con el Observatorio del Ferrocarril que anualmente recoge la evolución del número de viajeros de los diferentes corredores del país, 2018 fue el ejercicio, al menos de los siete anteriores, en el que más desplazamientos se realizaron en los trenes que conectan Salamanca y Madrid —aunque no todos los viajeros tuviesen como origen y destino estas ciudades—. Según la Fundación de Ferrocarriles, fueron 454.554 viajeros ese año y 429.702 en 2019. Si bien esos datos no son comparables con los que facilita Renfe, son bastante similares y evidenciarían que 2022 habría sido con gran diferencia el ejercicio en el que más demanda han tenido los trenes que conectan la ciudad del Tormes y la capital de España. Sin embargo, esos datos no han sido suficientes para convencer al Gobierno y a Renfe de la necesidad de reponer la cuarta, e incluso una quinta, frecuencia de Alvia, tal y como demandan instituciones y usuarios de la provincia.