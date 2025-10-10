Fin al calvario de Chinchibarra: «en un mes» se retira el cableado

B.H. Salamanca Viernes, 10 de octubre 2025, 21:31 Comenta Compartir

Los vecinos de los bloques del barrio de Chinchibarra afectados por los cables que cuelgan de sus fachadas y atraviesan sus portales acarician el final de casi tres años de pesadilla. Las compañías de telecomunicaciones propietarias del cableado han comunicado su disposición a restituir la situación en el plazo de un mes, una vez que terminen de reasignar los cables que continúan en uso. De este modo, podrán retirar definitivamente los metros de líneas de comunicación sobrantes.

En concreto, en la última comunicación con el Consistorio, las firmas han asegurado que se centran en «solucionar un problema de reasignación de acometidas comprometidas con la empresa contratista». Así lo anunció ayer el concejal de Fomento, Fernando Carabias, durante la celebración del pleno municipal. Apuntó que el Ayuntamiento no ha retirado los cables de forma subsidiaria «porque aún hay cables en uso en las fachadas». Este ha sido, además, el motivo para no acelerar el proceso. «Si ellas —las compañías telefónicas— no han podido retirar los cables en uso, nosotros menos», incidió en respuesta a la moción presentada por el concejal del Grupo Mixto, Ignacio Rivas. Cabe recordar que la ley considera de interés general las conexiones de comunicación, por lo que no necesitan licencia para su instalación. Las administraciones locales tampoco pueden obligar a las firmas a retirar estas líneas ni a soterrarlas si la infraestructura se construye después del despliegue del cableado. Sí pueden, no obstante, instar a que aprovechen esa alternativa. «Los proyectos de calles y plazas contemplan ya las canalizaciones para el soterramiento de redes, y están todas a disposición de las operadoras. Así se les comunica», insistió el responsable de Fomento. Cabe recordar que los bloques afectados se beneficiaron de un proyecto de rehabilitación con el que se mejoró el aislamiento de las fachadas y la accesibilidad, al adosar ascensores a los portales. Las operadoras no recolocaron entonces los cables ni las cajas de telecomunicaciones, que desde ese momento cuelgan de las fachadas y atraviesan las escaleras en las entradas de los bloques. La maraña de líneas mantiene el recorrido previo a la rehabilitación y penetra en el interior de las comunidades a través de grandes agujeros por los que se cuelan el agua y el frío, según denuncian los vecinos afectados. Por otro lado, el servicio de autobús también centró el debate durante la sesión plenaria. El PSOE instó a revertir las rutas actuales para que los autobuses vuelvan a circular por Correhuela, paren en la plaza del Mercado y avancen por San Pablo para salir del centro. Se plantea como alternativa a la reordenación del tráfico propuesta para evitar el dificultoso giro de los buses frente a la Torre de los Anaya.

La mayoría del PP tumbó la iniciativa porque, según el concejal de Tráfico, Ángel Molina, «contraviene la planificación urbana y pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos». El edil cree que estas zonas libres de buses «son más amigables para los peatones». José María Collados, el concejal socialista que defendió la propuesta, insistió en que las peatonalizaciones son compatibles con el autobús. «Tenemos ejemplos de ciudades históricas en las que pasa el bus sin problema».