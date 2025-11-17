Filtraciones en el CEAS de San José por el arreglo del tejado del edificio Ya se estudia el traslado de las actividades a otros centros municipales de la zona

Debido a los trabajos de renovación en la cubierta de la comunidad de vecinos, se ha producido una filtración del agua de lluvia que ha provocado un pequeño desprendimiento en un falso techo del Centro de Acción Social (CEAS) del barrio de San José.

Según fuentes municipales, ya se ha dado traslado a la empresa del incidente y lo han visto los peritos para que, cuando concluya la renovación de la cubierta, acometa la reparación de los desperfectos provocados en una instalación.

Mientras tanto, desde el Departamento de Prevención de Riesgos Laborales y de Recursos Humanos del Ayuntamiento ya se está estudiando el traslado de la atención a otro centro municipal de la zona como consecuencia de una situación provocada por terceros ajenos al Ayuntamiento.

