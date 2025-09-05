Las Fiestas de Salamanca contarán con un amplio operativo preventivo de Cruz Roja La organización desplegará personal sanitario, voluntariado y recursos de emergencia para garantizar la seguridad durante conciertos, fuegos artificiales y actos multitudinarios entre el 6 y el 15 de septiembre

Algunos efectivos de Cruz Roja Salamanca, durante un concierto en Salamanca.

La Gaceta Salamanca Viernes, 5 de septiembre 2025, 09:46

Con motivo de las Ferias y Fiestas de Salamanca, Cruz Roja pondrá en marcha este sábado el dispositivo preventivo encargado por el Ayuntamiento, destinado a ofrecer cobertura sanitaria, traslados y evacuaciones en los eventos más multitudinarios previstos entre el 6 y el 15 de septiembre. Este despliegue abarcará los dos espectáculos de fuegos artificiales, los diez conciertos de la Plaza Mayor, cinco conciertos en el parque Elio Antonio de Nebrija y el espectáculo de mañana sábado en la plaza de la Concordia.

El operativo contará con voluntariado y personal especializado en Socorros y Emergencias: técnicos en transporte sanitario y emergencias, profesionales de enfermería, psicólogos, operadores del centro de coordinación y socorristas. Se movilizarán dos ambulancias, una UVI móvil, un Punto de Alerta y Primeros Auxilios, además de tres vehículos de apoyo. La distribución de recursos se adaptará a cada evento en función de la afluencia prevista, en coordinación con el Ayuntamiento, la Policía Local, la Policía Nacional y Protección Civil.

En los conciertos de la Plaza Mayor, el puesto sanitario principal estará situado en el pasaje Coliseum que conecta con Espoz y Mina, con recursos distribuidos alrededor del recinto. Para los fuegos artificiales, se habilitarán puntos de atención junto a la gasolinera de la carretera de la Fregeneda y en la calle San Gregorio, junto al Puente Romano.

Consejos para unas fiestas seguras

El número de atenciones sanitarias en las Fiestas ha ido aumentando: 22 en 2022, 44 en 2023 y 55 en 2024. La mayoría de las intervenciones se concentran en conciertos con gran afluencia, principalmente por desmayos o mareos relacionados con la aglomeración, el calor, la espera prolongada y la falta de alimentación o hidratación.

Por ello, Cruz Roja recuerda algunas recomendaciones básicas para disfrutar con seguridad:

- Alimentarse e hidratarse bien antes de los conciertos; evitar el exceso de alcohol.

- No dejar la bebida desatendida ni aceptar la de desconocidos.

- Disfrutar con moderación, conocer los propios límites y evitar conducir bajo los efectos del alcohol u otras sustancias.

- Localizar los puntos de atención sanitaria antes de los eventos.

- Establecer un punto de encuentro con el grupo en caso de pérdida.

- Avisar de inmediato si se empieza a sentir malestar y buscar un espacio más despejado.

- Pedir ayuda a Cruz Roja o a las Fuerzas de Seguridad en situaciones de urgencia.

- Facilitar el acceso de los servicios de emergencia durante las intervenciones.