Algunos efectivos de Cruz Roja Salamanca, durante un concierto en Salamanca. CRUZ ROJA SALAMANCA

Las Fiestas de Salamanca contarán con un amplio operativo preventivo de Cruz Roja

La organización desplegará personal sanitario, voluntariado y recursos de emergencia para garantizar la seguridad durante conciertos, fuegos artificiales y actos multitudinarios entre el 6 y el 15 de septiembre

La Gaceta

Salamanca

Viernes, 5 de septiembre 2025, 09:46

Con motivo de las Ferias y Fiestas de Salamanca, Cruz Roja pondrá en marcha este sábado el dispositivo preventivo encargado por el Ayuntamiento, destinado a ofrecer cobertura sanitaria, traslados y evacuaciones en los eventos más multitudinarios previstos entre el 6 y el 15 de septiembre. Este despliegue abarcará los dos espectáculos de fuegos artificiales, los diez conciertos de la Plaza Mayor, cinco conciertos en el parque Elio Antonio de Nebrija y el espectáculo de mañana sábado en la plaza de la Concordia.

El operativo contará con voluntariado y personal especializado en Socorros y Emergencias: técnicos en transporte sanitario y emergencias, profesionales de enfermería, psicólogos, operadores del centro de coordinación y socorristas. Se movilizarán dos ambulancias, una UVI móvil, un Punto de Alerta y Primeros Auxilios, además de tres vehículos de apoyo. La distribución de recursos se adaptará a cada evento en función de la afluencia prevista, en coordinación con el Ayuntamiento, la Policía Local, la Policía Nacional y Protección Civil.

En los conciertos de la Plaza Mayor, el puesto sanitario principal estará situado en el pasaje Coliseum que conecta con Espoz y Mina, con recursos distribuidos alrededor del recinto. Para los fuegos artificiales, se habilitarán puntos de atención junto a la gasolinera de la carretera de la Fregeneda y en la calle San Gregorio, junto al Puente Romano.

Consejos para unas fiestas seguras

El número de atenciones sanitarias en las Fiestas ha ido aumentando: 22 en 2022, 44 en 2023 y 55 en 2024. La mayoría de las intervenciones se concentran en conciertos con gran afluencia, principalmente por desmayos o mareos relacionados con la aglomeración, el calor, la espera prolongada y la falta de alimentación o hidratación.

Por ello, Cruz Roja recuerda algunas recomendaciones básicas para disfrutar con seguridad:

- Alimentarse e hidratarse bien antes de los conciertos; evitar el exceso de alcohol.

- No dejar la bebida desatendida ni aceptar la de desconocidos.

- Disfrutar con moderación, conocer los propios límites y evitar conducir bajo los efectos del alcohol u otras sustancias.

- Localizar los puntos de atención sanitaria antes de los eventos.

- Establecer un punto de encuentro con el grupo en caso de pérdida.

- Avisar de inmediato si se empieza a sentir malestar y buscar un espacio más despejado.

- Pedir ayuda a Cruz Roja o a las Fuerzas de Seguridad en situaciones de urgencia.

- Facilitar el acceso de los servicios de emergencia durante las intervenciones.

