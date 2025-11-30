Fernando Becedas S.L.U.: más de 80 años creando espacios funcionales, productivos y a medida

Domingo, 30 de noviembre 2025, 07:36 Compartir

Fundada en 1942 en Zamora, Becedas Mobiliario nació con el objetivo de ofrecer soluciones de equipamiento de calidad para empresas e instituciones. Con el paso de los años, la empresa se consolidó y se instaló en Salamanca, concretamente en la Plaza de Colón bajo la denominación Fernando Becedas S.L.U. Su crecimiento continuó en 2004 con la apertura de una delegación en Madrid, primero en la calle Sagasta y actualmente en la calle Villanueva, en pleno eje comercial de la capital.

Tras más de siete décadas de trayectoria, la empresa dio un paso decisivo en 2017 al integrarse en el Grupo Feltrero, lo que reforzó su capacidad operativa, logística y técnica. Desde entonces, su gerente es Juan Luis Feltrero Oreja, encargado de impulsar una línea de trabajo centrada en la innovación, el servicio personalizado y la ampliación constante de su catálogo y áreas de intervención.

Hoy, Fernando Becedas S.L.U. continúa siendo una empresa cercana, local y profundamente arraigada al tejido empresarial salmantino, pero con una proyección nacional que le permite abordar proyectos en todo el país y, ocasionalmente, en el extranjero.

Mucho más que mobiliario de cocina

Si bien el mobiliario de oficina sigue siendo su punto fuerte, Fernando Becedas S.L.U. trabaja en un espectro mucho más amplio. Su campo de acción incluye sectores tan diversos como la educación, la hostelería, el ámbito corporativo, los espacios sanitarios o el equipamiento del sector público.

La empresa comercializa y distribuye productos de interiorismo y equipamiento: mobiliario contract, mobiliario escolar, soluciones acústicas, mamparas divisorias, tabiques móviles, complementos de decoración, sistemas de iluminación, estores, alfombras o mobiliario a medida. «En una oficina o centro de trabajo no solo hay mesas y sillas; hay también zonas de espera, mostradores, iluminación específica o elementos textiles que generan confort», explican desde la empresa. Esto les permite ofrecer soluciones integrales, adaptadas a cada cliente y diseñadas para optimizar la experiencia del usuario.

Además, una parte importante de los materiales y productos que suministran cuenta con certificados medioambientales, garantizando procesos de fabricación sostenibles y bajas emisiones de CO₂.

Uno de los ámbitos donde más ha crecido Fernando Becedas S.L.U. en los últimos años es el educativo. Desde guarderías y centros de educación infantil hasta institutos, universidades y bibliotecas, la empresa trabaja habitualmente con mobiliario adaptado a todas las etapas formativas.

Creatividad, versatilidad y funcionalidad

La distribución del mobiliario en el aula, explican, influye directamente en la creatividad de los alumnos y en la metodología de los docentes. Por eso apuestan por espacios polivalentes, flexibles y capaces de transformarse en función de las dinámicas que cada centro requiera.

Cunas, pupitres, bancadas, despachos, zonas de lectura, aulas polivalentes o mobiliario colorido pensado para estimular la imaginación forman parte de su catálogo destinado a la comunidad educativa. A ello se suma su colaboración estrecha con prescriptores, arquitectos, diseñadores y decoradores, lo que garantiza proyectos coherentes con la identidad pedagógica de cada institución.

Una empresa que acompaña desde el diseño al montaje

Una de las claves del éxito de Fernando Becedas S.L.U. reside en ofrecer un servicio integral. La empresa participa desde el inicio del proyecto (fase de diseño, planificación del espacio, elección de materiales y soluciones) hasta el suministro, montaje e implantación completa.

«Trabajamos desde el principio con las empresas y los organismos, colaborando con arquitectos y diseñadores para lograr exactamente la imagen que quieren transmitir», afirman. Ese trabajo conjunto les ha permitido equipar espacios para entidades públicas, organismos oficiales, bancos, empresas privadas, universidades y administraciones locales como ayuntamientos.

Tanto grandes compañías como pequeños negocios encuentran en Fernando Becedas S.L.U. un aliado que entiende la importancia de la imagen corporativa. Desde la selección de la sillería en una sala de formación hasta la iluminación de un restaurante o la elección de mobiliario en la sala de espera de una consulta, la empresa trabaja cada detalle para reforzar la identidad del cliente.

Aunque el ámbito corporativo es su principal especialización, Fernando Becedas S.L.U. también puede ayudar a implantar la oficina en el propio hogar con mobiliario específico para este fin; destinado, por ejemplo, a estudiantes o personas que teletrabajan. Su experiencia acumulada en más de cinco décadas avala la calidad y durabilidad de cada proyecto que ejecutan.

Calidad, cercanía y respaldo de un gran grupo

Los valores de la empresa se resumen en tres conceptos: clientes satisfechos, gran equipo humano y éxito en cada proyecto. La cercanía es uno de sus principales activos: como empresa local, entienden las necesidades del territorio y pueden ofrecer un trato personalizado y directo. A esa fortaleza se suma el respaldo del Grupo Feltrero, lo que amplía su capacidad para asumir proyectos de gran envergadura y garantizar un servicio ágil y eficiente.

El equipo de Fernando Becedas S.L.U. se caracteriza por su implicación. Cada proyecto es abordado con una actitud resolutiva, cuidando el proceso productivo de principio a fin. «Nuestro objetivo es hacer que las cosas salgan bien», afirman, una filosofía que les ha permitido mantenerse durante más de 80 años como referencia en su sector.

Para Fernando Becedas S.L.U., el interiorismo corporativo no es solo una cuestión estética. La elección adecuada del mobiliario y de los elementos que componen un espacio de trabajo influye directamente en el rendimiento, en la imagen que una empresa proyecta y en el bienestar de las personas que la integran.

Por eso su objetivo es convertir oficinas en espacios productivos, cuidando la ergonomía, el confort, la iluminación y la funcionalidad. El diseño del entorno laboral puede incrementar la eficiencia, mejorar la atención al cliente y favorecer la motivación de los trabajadores.

Tras más de 80 años de trayectoria, la empresa mantiene la misma esencia: cercanía, profesionalidad y atención al detalle. La oficina actual en la calle Sierpes, 9 de Salamanca, ofrece un espacio donde profesionales, instituciones y comercios pueden conocer de primera mano su catálogo y recibir asesoramiento personalizado.

C/ Sierpes, nº 9, 37002, Salamanca

923219006 y 629624106

fernandobecedas@fernandobecedas.com

