Ferias de récord: 220.000 asistentes y lleno en hoteles

El primer balance de asistencia de público a la programación de Ferias de Salamanca va arroja un nuevo récord de asistentes este año. Las actividades culturales y de ocio sumaron 220.000 personas, 10.000 más que el año pasado, ejercicio en el que ya se batió récord de público. Así lo asegurado en la mañana de este martes la concejala de Festejos del Ayuntamiento de Salamanca, Carmen Seguín. Ha especificado que la programación musical ha sido la que más asistentes ha recibido. En concreto, los 12 conciertos de la Plaza han sumado 192.000 espectadores, 5.000 mas que el año pasado, a pesar de la caída del cartel en el último momento de la cantante Rosario.

Los fuegos artificiales también fueron eventos de participación masiva, sumaron en los dos pases acerca de 72.000 personas. A estas cifras se añaden entre otras las casi 18.000 personas que acudieron a ver los monumentos y espacios municipales en la jornada de puertas abiertas, a las más de 5000 que asistieron al pregón de Sara Cuadrado y las casi 2000 del musical de La bella y la bestia. Se trata de números que según Seguín ponen de manifiesto que han sido unas fiestas altamente participativas y sin incidentes.

Cabe recordar que durante estos días ha habido eventos que despertaban cierto nerviosismo, como el paso de la Vuelta a España por la ciudad o el concierto de Europe, en el que la organización informó de que iban a acudir 4.000 personas de fuera de España: « La seguridad ha sido la tónica que más ha marcado estas Fiestas «, ha asegurado la concejala. Gracias a ello durante los días de Ferias la ocupación hotelera ha rozado el 96 % de media.

