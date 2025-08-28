La feria presentará una nueva y espectacular atracción: 50 metros de altura y solo apta para los más valientes Godofredo García, presidente del Banco de Alimentos de Salamanca, inaugurará el recinto ferial el 7 de septiembre.

El recinto ferial de la Aldehuela se prepara para recibir una nueva edición de las Ferias de Salamanca con atracciones para todos los públicos, con inauguración el próximo día 7 por parte de Godofredo García, presidente del Banco de Alimentos. Las instalaciones comenzarán a montarse el próximo lunes, 1 de septiembre, pero no será hasta el día 6 cuando se pueda disfrutar de ellas, aunque el recinto no estará definitivamente completo hasta el inicio de la segunda semana, 8 y 9 de septiembre, tras traer diferentes atracciones procedentes de otras ferias como la de Palencia o la Mérida.

Para garantizar la seguridad, los días previos a la apertura se realizará una revisión conjunta por parte de la Policía Local, bomberos e ingenieros. «Los bomberos hacen un simulacro de todas las atracciones para comprobar que todo esté correcto», afirma el presidente de la Asociación de Feriantes de Salamanca, Ángel Lerma.

Tras el chequeo pertinente, el 7 de septiembre tendrá lugar la inauguración del recinto ferial con un homenaje a Godofredo García, presidente del Banco de Alimentos de Salamanca. «Godofredo ha sido clave para la ciudad, tanto durante la pandemia como ahora, ayudando a quien más lo necesita», confiesa Lerma. Además, también se hará un reconocimiento a «Morería de Suerte», la galga salmantina recientemente proclamada campeona de España.

Godofredo García, presidente del Banco de Alimentos, mostró su agradecimiento por haber sido elegido para inaugurar este recinto. «Es algo muy bonito inaugurar un recinto que visitarán muchos niños y abuelos».

Entre las atracciones clásicas, 'el Ratón vacilón', 'el Canguro', 'la cárcel del Joker', 'el Scalextric', el tradicional tiovivo y las bolas de agua no faltan a su cita con la ciudad. Sin embargo, este año la gran novedad es 'El Éxtasis', también conocida como 'tirachinas', una atracción de riesgo con forma de bola de hierro en la que dos personas son lanzadas hasta 50 metros de altura con ayuda de gomas tensadas.

Durante estos días desde la Asociación de Feriantes trabajan en definir los 'días del autismo' , aún sin fechas cerradas, aunque Lerma asegura que serán un mínimo de tres jornadas: «Estamos abiertos a lo que nos pidan». Además, como en ediciones anteriores el Ayuntamiento ofrecerá un servicio especial de autobuses para llegar al recinto. Tras tres semanas, la feria cerrará el 28 de septiembre.