Joaquina Melchor Sánchez celebra su centenario en familia.

«¡Feliz centenario, abuela! Tus manos y arrugas muestran una vida sin rendirte con fortaleza y valentía»

Joaquina Melchor Sánchez cumplió este mes de septiembre cien años acompañada por el cariño y los recuerdos de sus hijos, nietos y bisnietos de cuatro generaciones

M. B.

Lunes, 15 de septiembre 2025, 10:55

El pasado 8 de septiembre, Joaquina Melchor Sánchez cumplió 100 años. Nacida en 1925 en el pueblo salmantino de Bárbalos, ha vivido la mayor parte de su vida en la finca Villar del Profeta, en la zona de la sierra, junto a su marido más de cincuenta años donde crío a sus dos hijos. Más tarde ya pasaría a vivir a Pelarrodríguez y finalmente en Salamanca capital con su hija, madre de Ana Martín su nieta.

La celebración reunió a sus dos hijos, sus tres nietos con sus parejas y sus dos bisnietos, en un encuentro familiar lleno de cariño y muchos recuerdos de toda una vida dedicada a la familia y al trabajo en el campo.

Su nieta, Ana Martín, le dedicó un emotivo mensaje: «Feliz centenario abuela!! Has llegado al capítulo 100 de tu vida, 36.524 días, de vida donde tus manos y arrugas de expresión muestran una vida labrada a costa de sacrificio y tesón, sin rendirte, con fortaleza y valentía. Muchos días vividos bajo tus refranes y letanías, enseñanzas maravillosas, animándonos siempre, como tú dices «lo que hace la mano derecha, también lo puede hacer la izquierda». Siempre recordaremos los días sin cole y vacaciones de verano que pasábamos en el Villar, los hornazos y matanzas que hacías, las empanadillas de membrillo y otros miles de comidas que sabían a abuela. Te queremos mucho, y esperamos seguir celebrando muchos años más a tu lado».

Unas palabras con las que quiere agradecer el cariño que su abuela les ha transmitido a lo largo de su larga vida, de este modo Joaquina se une a la selecta y exclusiva lista de centenarios de la provincia de Salamanca. Actualmente en España según el Instituto nacional de Estadística (INE) hay 16.902 personas con 100 años o más, de los cuales 13.919 son mujeres y 2.983 son hombres. La tasa de centenarios es más alta en las provincias de Soria y Zamora, con 129,57 y 121,52 personas de 100 años o más por cada 100.000 habitantes, mientras que en Salamanca ese porcentaje se sitúa en 118, tercera provincia de España, y la sitúa como una de las zonas con mayor concentración de personas centenarias, donde destaca no solo su longevidad sino también su calidad de vida.

Esta celebración sencilla pero llena de cariño, sirvió para reconocer cien años, un siglo de vida de Joaquina Sánchez de Bárbalos.

