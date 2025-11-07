Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Cabalgata de Reyes del año pasado pasando por la Plaza Mayor. Ayuntamiento de Salamanca

Ya hay fecha para la inscripción a participar en la Cabalgata de Reyes de Salamanca

En esta ocasión hay 80 plazas disponibles para niños nacidos entre 2014 y 2018, que podrán acompañar a SS MM Los Reyes Magos en las carrozas; y setenta y cinco plazas para las personas nacidas hasta el 31 de diciembre de 2013 que los acompañarán a pie

La Gaceta

Salamanca

Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:32

El Ayuntamiento de Salamanca abrirá, el próximo 11 de noviembre, el plazo de solicitud para que los ciudadanos puedan participar en la Cabalgata de Reyes del próximo 5 de enero.

Las personas interesadas podrán inscribirse, desde el 11 al 25 de noviembre, a través de la página web www.ciudaddecultura.org.

Hay 80 plazas disponibles para acompañar a los Reyes Magos subidos en las carrozas que formarán parte de la comitiva. En esta categoría se podrán inscribir todos los niños/as que hayan nacido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018 y que estén empadronados en la ciudad de Salamanca.

Si el número de solicitudes es superior a las plazas existentes, se celebrará un sorteo público el día 2 de diciembre a las 10:00 horas en la Sala de la Palabra del Teatro Liceo. El listado de admitidos se publicará en la web de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, www.ciudaddecultura.org.

El disfraz con el que acompañen a los Reyes Magos deberá ser de temática navideña y lo aportarán los propios niños/as.

Las personas nacidas hasta el 31 de diciembre de 2013 también podrán acompañar a los Reyes Magos, en este caso como séquito de Sus Majestades a pie y hay setenta y cinco plazas disponibles. Las solicitudes las pueden presentar también, del 11 al 25 de noviembre, a través de la página web de la Fundación www.ciudaddecultura.org.

Si el número de inscritos es superior al número de plazas también se celebrará un sorteo público el día 2 de diciembre, a las 10:00 horas, en el Teatro Liceo.

En este caso el disfraz, de temática navideña, será aportado por la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes.

