Sábado, 19 de julio 2025, 06:30

Durante siete meses, los vecinos de Vistahermosa se vieron obligados a modificar sus rutinas diarias debido a las obras que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) estaba realizando en la zona.

Tras una larga espera, los vecinos recuperaron el paso por la calle Cordel de Merinas de Chamberí, uno de los accesos principales al barrio y que permaneció cerrado durante el periodo de los trabajos.

El retorno a la normalidad a supuesto un alivio para los habitantes de la zona, aunque muchos critican que se haya eliminado el cruce que permitía enlazar con el barrio de Chamberí.

«La obra ha quedado muy bien y tiene mayor visibilidad, pero han quitado el acceso que teníamos hacia Chamberí. Muchos vecinos usábamos esa vía para conectar con el puente de la Universidad y ese lado de la ciudad. Ahora solo nos queda una vía. Es una putada», considera el vecino Javier Andrés.

Una opinión en la que coincide la vecina Miriam Ventura que critica la decisión de eliminar este cruce. «Nos han fastidiado a los vecinos. Están condenando al barrio. Primero nos tienen siete meses con los accesos principales al barrio cerrados y cuando los abren nos encontramos con que nos quitan una conexión con la ciudad que usábamos habitualmente. Ahora tenemos que bajar hasta la carretera de Vecinos para salir. No me quiero imaginar lo que será esto en septiembre cuando los niños vuelvan al cole. Va a ser una locura», señala la vecina.

Frente a esta situación la asociación de vecinos del barrio asegura que es necesario tomar medidas para recuperar el enlace. «Es un desastre. No puedes limitar a un barrio entero a tener una única salida. Además no entendemos la necesidad de eliminarla porque no era un cruce problemático o arriesgado. Muchos vecinos utilizaban esa vía para salir del barrio, lo que permitía desahogar el tráfico», explica Blanca Santos, presidenta de la asociación de vecinos del barrio.

Ante las quejas de los vecinos, desde el Ayuntamiento destacan que esta obra es responsabilidad del Gobierno Central, sin embargo, ya tienen pautada una reunión con Adif para anunciarle las fallas en la obra y comunicarle que se están estudiando las propuestas de los vecinos para darles una solución.

