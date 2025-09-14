Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

La Plaza Mayor a rebosar a las 20:00 horas. LAYA

Fans de todas las edades y lugares para ver a Europe: «Donde vayan ellos voy yo»

El grupo sueco de los años ochenta actúa a las 22:00 horas en la Plaza Mayor

M. B.

Salamanca

Domingo, 14 de septiembre 2025, 20:00

Decenas de personas han esperado este domingo desde primera hora de la mañana para ver actuar a Europe a las 22:00 horas. De hecho, cerca de las 20:00 horas la Plaza Mayor estaba completamente llena, dos horas antes de que diese comienzo el concierto.

Entre los asistentes destacó Margarita Arias, quien lleva siguiendo a la banda desde que tenía apenas 11 años. A sus 52, confiesa que Europe ha sido la banda sonora de su vida: «Donde vayan ellos voy yo», asegura mientras muestra una carpeta escolar llena de recortes de revistas como Súper Pop, cuidadosamente guardados durante más de cuatro décadas. Junto a sus amigas, recordó que incluso llegó a escaparse hasta Suecia para verlos, y sueña con conseguir que los músicos le firmen su tesoro de juventud.

Margarita lleva cuatro décadas siguiendo al grupo por todo el mundo, nos muestra su carpeta de recortes.

El fervor también se notó entre los más jóvenes. Eduardo Serrano, de 21 años y de Madrid, reconoció que descubrió a Europe gracias al eterno éxito The Final Countdown, pero que pronto se sumergió en toda su discografía: «Me gusta tanto la etapa clásica como la más moderna. Ojalá anuncien pronto un nuevo álbum», señaló entusiasmado en su primer concierto con la banda.

Eduardo llegado de Madrid.

Desde Salamanca, Carlos y Miriam Alonso, de 33 y 32 años, afirmaron que Europe forma parte de su vida musical junto a otras bandas como Mötley Crüe o Poison: «Nos gustan sobre todo sus discos de los ochenta, aunque los de ahora también los escuchamos. Esta era la ocasión perfecta para verlos de cerca», comentaron tras esperar desde el mediodía para estar en primera fila.

Carlos y Miriam en primera fila.

La pasión por la banda sueca también ha traspasado fronteras. Liz López, venezolana residente en Salamanca desde hace cinco años, repetía experiencia tras haberlos visto en Mérida: «La gente piensa que solo tienen tres canciones, pero no, todas son buenísimas y en directo son impresionantes. Europe es un grupazo número uno».

Laura Mateos y su hija Sandra, acuden a esta cita como algo más que un concierto: «Mis hijos se han criado con la música de Europe, y Sandra los escuchaba ya cuando estaba en mi vientre», contó la madre. Para la joven, de 18 años, este es su primer concierto de la banda, un sueño cumplido tras años pidiéndoselo a su madre: «Nada más cumplir la edad, lo primero que dije fue: quiero ir a verlos. Y encima gratis, en Salamanca, no se puede pedir más». Madre e hija, junto a un grupo de amigas, demostraron su pasión incondicional llegando a la Plaza Mayor desde las ocho de la mañana para asegurarse el mejor lugar y ver a sus ídolos lo más cerca posible.

La familia Mateos esperan desde las ocho de la mañana.

